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Avrupa İlaç Kurumu (EMA) remdesiviri Covid-19 hastalarına önerdi
Avrupa İlaç Kurumu (EMA) remdesiviri Covid-19 hastalarına önerdi
06 Nisan 2020 00:47 -
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MEDİMAGAZİN-Avrupa  İlaç Kurumu (EMA)'nun Beşeri Tıbbi Ürünler Komitesi (CHMP), COVID-19 tedavisi için  antiviral remdesivirinin ruhsatsız kullanımı için önerilen koşullarını yayınladı.

EMA, ilacın invaziv ventilasyon cihazlarına ihtiyaç duyan yetişkin hastalar için kullanılması gerektiğini söyledi.

Ruhsatsız kullanım koşulları 12 yaşın altındaki hastalar veya ilaca aşırı duyarlılığı, multiorgan yetmezliği, böbrek yetmezliği veya diğer COVID-19 çalışmalarına katılımı olan hastalar için geçerli değil.

Yapılan açıklamada "Remdesivir'in laboratuvar çalışmalarında SARS-CoV-2 ve diğer koronavirüs tiplerine (yani SARS-CoV ve MERS-CoV) karşı aktif olduğu gösterilmiştir; Bununla birlikte, COVID-19 olan hastalarda remdesivir kullanımı ile ilgili olarak sadece sınırlı veri bulunmaktadır" denildi.

 

Diğer taraftan Gilead Sciences, orta ve şiddetli COVID-19 olan hastalarda remdesivirinin güvenliğini ve etkinliğini değerlendirmek için iki Faz III randomize çalışmanın başladığını açıkladı.

Koronavirüs'ün yayıldığı Çin'de konuşan Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreter Yardımcısı Bruce Aylward 26 Şubatta yaptığı açıklamada "Şu anda gerçek bir etki yaratabileceğini düşündüğümüz tek bir ilaç var, o da remdesivir" açıklamasında bulunmuştu.

İlk olarak Ebola ile mücadele için geliştirilen Remdesivir klinik incelemelerinde iyi bir sonuç vermemiş, 2012 yılında ise bir başka corona virüs enfeksiyonu olan Mers'e karşı etkili olduğu görülmüştü

Remdesivir, COVID-19 tedavisi için araştırılan antiviral bir ilaç. Remdesivir bir 'viral RNA polimeraz inhibitörüdür' (virüsün çoğalmasını önleyen viral genetik materyalin üretimine müdahale eden bir ilaç). SARS-CoV-2 dahil olmak üzere farklı RNA virüslerine karşı geniş in vitro aktivite göstermiştir ve başlangıçta Ebola virüsü hastalığının tedavisi için geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

remdesivir covid-19

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