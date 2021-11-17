Avrupa Kardiyoloji Derneği COVID-19 kılavuzu kullanıma sunuldu

Kılavuz, pandeminin başlangıcında çok sayıda önemli kanaat önderini bir araya getirdi. Tavsiye ilk olarak düzenli olarak güncellenmek üzere ESC web sitesinde yayınlandı ve şimdi bir dergi yayını olarak sağlanıyor.

İki bölümden oluşan belge, klinisyenlerin COVID-19'lu hastalarda kardiyovasküler hastalığı teşhis etmesine ve yönetmesine yardımcı olacak pratik bilgiler ve tavsiyeler sağlıyor.

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Birinci bölüm de şunlar dikkat çekiyor:

Kardiyovasküler komorbiditelerin COVID-19 epidemiyolojisi üzerindeki etkisi: COVID-19 hastalarında kardiyovasküler durumlar yaygındır. Kardiyovasküler hastalığın varlığı şiddetli COVID-19 ve daha yüksek mortalite ile ilişkilidir. Kardiyovasküler risk faktörleri, şiddetli COVID-19 ve daha yüksek mortalite ile bağlantılıdır.

COVID-19'un kardiyovasküler belirtilerinin özeti: Miyokardiyal hasar, aritmiler, kalp yetmezliği , vasküler disfonksiyon ve tromboembolik hastalık şiddetli enfeksiyonun bir sonucudur. COVID-19'un uzun vadeli kardiyovasküler belirtileri belirsizdir, bu nedenle dikkatli takip gereklidir.



Enfeksiyonlu hastalarda kardiyovasküler durumlar nasıl teşhis edilir: Klinik sunumu (örneğin göğüs ağrısı, nefes darlığı), elektrokardiyogramı (EKG), ilgili kardiyak biyobelirteçleri ve görüntüleme modalitelerini (ne zaman ve nasıl güvenli bir şekilde yapılacağı) kapsar.



İkinci bölüm:

Aşağıdakiler gibi yaygın kardiyovasküler durumlar için yönetim ve tedavi yolları: Akut koroner sendrom şüphesi olan hastalar için tanı yolları ve tedavi algoritmaları Kronik koroner sendromlu hastaların tanı ve tedavisi Kalp yetmezliği, kalp kapak hastalığı, arteriyel hipertansiyon, akut pulmoner emboli ve aritmileri olan hastaların tedavisine ilişkin tavsiyeler. Tele-sağlık ile takip.

Aşağıdakiler dahil kardiyovasküler hastalıkları olan hastalarda SARS-CoV-2 Enfeksiyonunun tedavisi: Kardiyovasküler ilaçların bakımı. İlaç- ilaç etkileşimleri , özellikle potansiyel proaritmik özelliklerle ilgili.



Hasta bilgileri, örneğin: Bulaşma riski nasıl azaltılır, sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürülür ve kardiyovasküler hastalık nasıl yönetilir ?



Yazarlar, makalelerin mevcut bilgi ve rehberliği özetlediğini belirtiyorlar:

"Tavsiyeler esas olarak [Avrupa'daki] sağlık hizmeti sağlayıcılarından gelen gözlemlerin ve kişisel deneyimlerin sonucudur. Bu nedenle, burada sağlanan bilgiler artan bilgi, ileriye dönük kanıtlarla değişebilir. Aynı şekilde, belgede sağlanan rehberlik, yerel ve ulusal sağlık yetkilileri tarafından sağlanan tavsiyelere müdahale etmemelidir."