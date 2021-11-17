Avrupa Kardiyoloji Derneği COVID-19 kılavuzu kullanıma sunuldu

Kılavuz, pandeminin başlangıcında çok sayıda önemli kanaat önderini bir araya getirdi. Tavsiye ilk olarak düzenli olarak güncellenmek üzere ESC web sitesinde yayınlandı ve şimdi bir dergi yayını olarak sağlanıyor.
İki bölümden oluşan belge, klinisyenlerin COVID-19'lu hastalarda kardiyovasküler hastalığı teşhis etmesine ve yönetmesine yardımcı olacak pratik bilgiler ve tavsiyeler sağlıyor.
Birinci bölüm de şunlar dikkat çekiyor:
İkinci bölüm:
Yazarlar, makalelerin mevcut bilgi ve rehberliği özetlediğini belirtiyorlar:
"Tavsiyeler esas olarak [Avrupa'daki] sağlık hizmeti sağlayıcılarından gelen gözlemlerin ve kişisel deneyimlerin sonucudur. Bu nedenle, burada sağlanan bilgiler artan bilgi, ileriye dönük kanıtlarla değişebilir. Aynı şekilde, belgede sağlanan rehberlik, yerel ve ulusal sağlık yetkilileri tarafından sağlanan tavsiyelere müdahale etmemelidir."