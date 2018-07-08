Avrupa Konseyi Kilis'te Suriyeliler için 300 yataklı devlet hastanesi yaptıracak

Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ile Türkiye arasında 1 Haziran'da imzalanan "Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Hibe Anlaşması"na göre, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, Sağlık Bakanlığına 47 milyon 500 bin avroya kadar hibe sağlayacak.

Bu hibe, Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Fonu ile bağlantılı olarak Avrupa Konseyi Kalkınma Bankasının Avrupa Birliği'nden (AB) katkılar aldığı hesabından karşılanacak.

Hibe Suriye'den gelen sığınmacıların yoğunlukla yaşadığı Kilis'te, hem Türkiye’de geçici koruma sağlanan Suriyelilere hem de Kilislilere hizmet verecek en az 300 yatak kapasiteli ikinci bir devlet hastanesinin inşa edilmesi ve donatılması amacıyla kullanılacak.

20 Haziran'da imzalanan "Kurum Sıfatıyla Agence Francaise De Developpement (Fransız Kalkınma Ajansı) ile Lehtar Sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti Arasındaki Finansman Anlaşması"na göre, Fransız Kalkınma Ajansı Hatay'da bir hastane kurulması için Türkiye'ye finansman desteğinde bulunacak.

Ajans, Türkiye'ye 37 milyon 311 bin 539 avroya kadar finansman sağlayabilecek.