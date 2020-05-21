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Avrupa ülkeleri tedbirleri kaldırmayı sürdürüyor
Avrupa genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış hızı düşmeye devam ederken, ülkeler de salgınla mücadele kapsamında aldıkları tedbirleri kaldırmayı sürdürüyor.
Avrupa ülkeleri tedbirleri kaldırmayı sürdürüyor
21 Mayıs 2020 17:48 - AA
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Sırbistan'da salgın tedbirleri çerçevesinde yaklaşık iki aydır uçuşlara kapalı olan başkent Belgrad'daki Nikola Tesla Havalimanı, bugün yeniden faaliyete başlarken, "Air Serbia" da ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Zorana Mihajlovic, bu sabah yapılan Belgrad-Zürih uçuşunun ardından Frankfurt, Londra ve Viyana'ya da yolcu seferleri düzenleneceğini açıkladı.

Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki havalimanı da bugün yeniden çalışmaya başlarken, yolcu seferlerinin haziran ayı başından itibaren yapılacağı bildirildi.

Bu arada, virüsün Avrupa kıtasında son ulaştığı ülke olan Karadağ'da yalnızca 1 aktif vaka kaldığı açıklandı. Ülkede bugüne kadar 314 kişi yeniden sağlığına kavuşurken, 9 kişi de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Slovakya, Schengen sınır kontrollerini uzattı
Slovakya'da ise hükümet, salgın dolayısıyla Avusturya, Macaristan, Çekya ve Polonya sınırlarında uyguladığı kontrolleri 26 Haziran'a kadar uzattı.

Başbakan Igor Matovic, yaptığı açıklamada, hükümetin aldığı kararla Slovakya vatandaşlarının bugünden itibaren Çekya, Avusturya, Macaristan, Polonya, Hırvatistan, Slovenya, Almanya ve İsviçre'yi günübirlik ziyaret edebileceğini duyurdu.

Slovakya'da bugüne kadar 1502 vaka saptanırken, 28 kişi hayatını kaybetti.

Bulgaristan'da ilk kez iyileşenlerin sayısı yeni vaka sayısını geçti
Bulgaristan'da virüs saptanan kişi sayısı son 24 saatte 39 artarak 2 bin 331'e yükselirken, 31'i yoğun bakımda olmak üzere 287 kişinin hastanelerde tedavisinin sürdüğü açıklandı.

Ülkede hastalığı atlatanların sayısı ise 43 artarak 727'ye ulaşırken, ilk kez günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geride bıraktı.

Bulgaristan'daki can kaybı ise 4 artarak 120'ye ulaştı.

Slovenya'da bayram namazı kılınmayacak
Slovenya İslam Birliğinden yapılan açıklamada, pazar günkü bayram namazının camilerde cemaatle kılınmayacağı bildirildi.

Açıklamada, salgın tedbirleri çerçevesinde ülkede açık alanlarda 50'den fazla kişinin bir araya gelmesinin yasak olduğu anımsatılırken, bu nedenle bayram namazının da cami ve mescitlerde kılınmayacağı ifade edildi.

Bosna Hersek'te ise Birinci Futbol Ligi'nin (Premijer Liga) geleceği ile ilgili henüz karar verilmezken, birçok takım gruplar halinde antrenman yapmaya başladı. Ligin lideri ve geçen sezonun şampiyonu Saraybosna da uzun bir aranın ardından bugün yeniden antrenmanlara başladı.

Anahtar Kelimeler:

avrupa kovid-19 tedbirler

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