'Avrupa ülkelerinin sağlık sektörü kapasitesi nisan ortasında yetersiz kalabilir'

Söz konusu ülkelerde koronavirüs vakalarının hızla yayılmaya devam ettiği belirtilerek artışın Çin'in Vuhan kentindeki oranlarla benzerlik gösterdiği vurgulandı.

Hastaneye yatırılma oranlarının 60 yaş üstü kişiler için daha yüksek olduğu aktarılırken hastanede bulunanlar arasında ölüm oranlarının yüzde 12 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yapılan yazılı açıklamada, "Kapasite artırımı ya da salgının yayılmasının engellenememesi durumunda, Avrupa ülkelerindeki yoğun bakım kapasitesi nisan ortasında yetersiz kalır." öngörüsüne yer verildi.

ECDC Avrupalı yetkililere sağlık personeline gerekli koruyucu kıyafet ve malzemeyi sağlamaları için çağrıda bulundu.

Bunun yanı sıra koronavirüsün sıcak ve nemli havada daha az etkin olacağına dair bilimsel veri olmadığına dikkat çekildi.