SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Avrupa Ürolojisinin lider kadroları Türk Hekime emanet
Avrupa Üroloji Derneği Genç Akademik Ürologlar grubu bu ay Amsterdam'da toplandı. Akademik grubun başkanlığını yürüten Doç.Dr. Selçuk Sılay meslektaşlarına önemli bilgiler verdi.
Avrupa Ürolojisinin lider kadroları Türk Hekime emanet
26 Kasım 2018 - MEDİMAGAZİN
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

8 yıl önce kurulan ve Avrupa'nın her ülkesinden en başarılı ve seçkin 40 yaş altı ürologların oluşturduğu gruba Türkiye'den Doç. Dr. Selçuk Sılay üç yıldır başkanlık ediyor. 100’den fazla genç üroloğun kabul edildiği bu gruplara üye olmak hiç kolay değil. Üyelerin yüzde 90'ının en az 50 adet uluslararası yayını mevcut. Birçoğu kendi kliniğinde bölüm başkanı, uluslararası dergilerin editörü ve birçok ödül sahibi. Grupların amacı ise bilimsel çalışmalar ve yeni icatlar yapmak. Bunun için Avrupa Üroloji Derneği yüksek bir bütçeyle bu çalışmaları destekliyor.

 

Avrupa'da Yılın Akademisyeni ödülünü kazandı, 16 bin kişinin önünde Şehitlerimize selam yolladı 

Sadece 2018 yılında 44 adet bilimsel çalışma yayımlandığını belirten Selçuk Sılay, bu çalışmaların büyük bölümü metaanaliz, prospektif çok merkezli çalışmalar ve  Avrupa Araştırma Fonu tarafından desteklenen deneysel çalışmalar olduğuna vurgu yaptı. Türkiye'den ise 5 akademisyen bu grupların üyesi. Doç.Dr. Ege Can Şerefoğlu, Doç. Dr. Önder Kara, Doç. Dr. Gökhan Atış, Op.Dr. Selçuk Erdem ve Op.Dr. Emre Şener. 


 

Grup üyeleri Ödül Avcısı:
Grup üyelerinin çoğu ülkelerinde birçok bilimsel ödüle layık görülmüş seçkin akademisyenler. Avrupa Üroloji Derneğinin her yıl geleneksel olarak verdiği en prestijli ödül olan ve yılın en başarılı akademisyenine verilen 'Crystal Matula' ödülü de bunlardan birisi. Son 5 yılda bu ödülü kazanan ürologların hepsi de bu grupların üyeleri. 2018 yılında ise bu ödülü Türkiye’den ilk kez Doç.Dr.Selçuk Sılay kazandı. Ayrıca yine grup üyelerinden Doç. Dr. Ege Can Şerefoğlu Avrupa Cinsel Tıp Akademisi (ESSM) tarafından yılın en başarılı genç akademisyeni seçildi.
Dr. Sılay ülkemizdeki bazı kısır akademik çekişmeler ve anlaşmazlıkların genç akademisyenlerin hevesini kırmaması gerektiği ve gündemlerinin bilim ve ülkemize hizmet olması gerektiğini ifade ederek genç meslektaşlarını bu gruplara başvuru yapmaya teşvik etti.

Anahtar Kelimeler:

uroloji dernegi genc akademik urologlar

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
FETÖ Sağlık Bakanlığı Bylock TEİS Nurten Saydan Eczaneendoskopi Prof. Dr. Serhat Bor Sağlık BakanlığıHepatit C Türk Gastroenteroloji Derneği HepatitSeyro DuranAlmanya Niels HögelRecep Tayyip Erdoğan Yeşilay Prof. Dr. Mücahit Öztürkbitkisel hayat Büşra Cinlenfödem fil hastalığıdiyabet Namık kemal Üniversitesi prof. dr. ismail yılmaz
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
03/12-04/12Jinekolojik Robotik Cerrahi Eğitim Programları 2.dönemKADIN...İSTA
07/12-09/122. Diyabet Teknolojileri SempozyumuENDOKRİNO...ANKA
06/12-09/128.Kadın Doğum GünleriKADIN...İSTA
06/12-09/12İstanbul Üniversitesi 8. Kadın Doğum GünleriKADIN...İSTA
14/12-15/128. Türkiye Tiroid Hastalıkları KongresiENDOKRİNO...ANKA
14/12-16/128. Ulusal Sitopatoloji KongresiTIBBİ...İZMİ
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.