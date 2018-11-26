Avrupa Ürolojisinin lider kadroları Türk Hekime emanet

8 yıl önce kurulan ve Avrupa'nın her ülkesinden en başarılı ve seçkin 40 yaş altı ürologların oluşturduğu gruba Türkiye'den Doç. Dr. Selçuk Sılay üç yıldır başkanlık ediyor. 100’den fazla genç üroloğun kabul edildiği bu gruplara üye olmak hiç kolay değil. Üyelerin yüzde 90'ının en az 50 adet uluslararası yayını mevcut. Birçoğu kendi kliniğinde bölüm başkanı, uluslararası dergilerin editörü ve birçok ödül sahibi. Grupların amacı ise bilimsel çalışmalar ve yeni icatlar yapmak. Bunun için Avrupa Üroloji Derneği yüksek bir bütçeyle bu çalışmaları destekliyor.

Sadece 2018 yılında 44 adet bilimsel çalışma yayımlandığını belirten Selçuk Sılay, bu çalışmaların büyük bölümü metaanaliz, prospektif çok merkezli çalışmalar ve Avrupa Araştırma Fonu tarafından desteklenen deneysel çalışmalar olduğuna vurgu yaptı. Türkiye'den ise 5 akademisyen bu grupların üyesi. Doç.Dr. Ege Can Şerefoğlu, Doç. Dr. Önder Kara, Doç. Dr. Gökhan Atış, Op.Dr. Selçuk Erdem ve Op.Dr. Emre Şener.





Grup üyeleri Ödül Avcısı:

Grup üyelerinin çoğu ülkelerinde birçok bilimsel ödüle layık görülmüş seçkin akademisyenler. Avrupa Üroloji Derneğinin her yıl geleneksel olarak verdiği en prestijli ödül olan ve yılın en başarılı akademisyenine verilen 'Crystal Matula' ödülü de bunlardan birisi. Son 5 yılda bu ödülü kazanan ürologların hepsi de bu grupların üyeleri. 2018 yılında ise bu ödülü Türkiye’den ilk kez Doç.Dr.Selçuk Sılay kazandı. Ayrıca yine grup üyelerinden Doç. Dr. Ege Can Şerefoğlu Avrupa Cinsel Tıp Akademisi (ESSM) tarafından yılın en başarılı genç akademisyeni seçildi.

Dr. Sılay ülkemizdeki bazı kısır akademik çekişmeler ve anlaşmazlıkların genç akademisyenlerin hevesini kırmaması gerektiği ve gündemlerinin bilim ve ülkemize hizmet olması gerektiğini ifade ederek genç meslektaşlarını bu gruplara başvuru yapmaya teşvik etti.