Avrupa vatandaşlarını Çin'den tahliye ediyor

MADRİD - Salgın dolayısıyla Wuhan'ı terk etmek isteyen vatandaşları için girişim başlatan Avrupa ülkeleri, kalabalık gruplar için kendi uçağını gönderirken, 4, 10, 25 gibi küçük gruplar halinde yapılacak tahliyelerde grupların birlikte seyahat etmeleri için iş birliği yapıyor.

Wuhan'daki Avrupa vatandaşları tahliye etmek için Avrupa Birliği (AB) tarafından Hi Fly adlı Portekiz şirketinden kiralanan Airbus 380 tipi uçağın Portekiz'in Beja askeri havaalanından kalktığı bildirildi.

Konuya ilişkin Portekiz basınına açıklama yapan uçağın pilotu Antonios Efthymiou, ilk olarak Paris'ten sağlık ekipleri ve doktorları alacaklarını daha sonra Wuhan'a hareket edeceklerini söyledi.

Uçağın Wuhan'dan farklı milletlerden 350 kişiyi alacağı, bunlardan 14'ünün Portekizli olduğu bilgisi paylaşıldı.

Şimdiye kadar 5 corona virüs vakasının görüldüğü Fransa da cuma gününe kadar 250 vatandaşını tahliye edileceği açıklandı.

Wuhan'daki 22 vatandaşının gece yarısı tahliye edileceğini açıklayan İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa da Madrid'e getirilen İspanyolların, tedbir amacıyla bir askeri hastanede 14 gün süreyle gözetim altında tutulacağını bildirildi.

İspanyolların İngiltere aktarmalı olarak Madrid'e gelecekleri ve uçakta benzer şekilde tahliye edilen başka Avrupalı yolcuların da olacağı kaydedildi.

Yeni tip corona virüse karşı kriz masası oluşturan İtalyan hükümeti de Çin makamlarından gerekli izinlerin alınmasıyla Wuhan'a özel bir uçak göndererek, 60 kişiyi tahliye edeceğini açıkladı.

Benzer şekilde Macaristan da Fransa'nın iş birliğinde 7 vatandaşını, Hırvatistan da diğer ülkelerle koordineli bir şekilde 4 vatandaşını Wuhan'dan getireceğini duyurdu.

Avusturya da Almanya ve Fransa tarafından organize edilecek özel uçuşla Wuhan'daki 7 vatandaşını getireceğini açıkladı.

AB ülkeleri, Wuhan'dan gelecekleri olası bir koronavirüs salgınına karşı sağlık protokolü gereği 14 gün gözetim altında tutacak.