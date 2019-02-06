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Avrupa'da en uzun yaşam süresi İsveç'te: Kadınlar erkeklerden çok yaşıyor
Avrupa ülkelerindeki kadın ve erkeklerin sağlıklı yaşam süreleri açıklanırken, bu oranın kadınlarda 64,2 yıl erkeklerde ise 63,5 olarak belirlendi.
Avrupa'da en uzun yaşam süresi İsveç'te: Kadınlar erkeklerden çok yaşıyor
06 Şubat 2019 -
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Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, Avrupa’daki sağlıklı yaşam sürelerini konu alan araştırmayı inceledi. PRNet’inEurostat verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Avrupa’da beklenen ortalama yaşam süresi kadınlarda 64,2 erkeklerde ise 63,5 olarak görüldü. En uzun yaşam süresinin ise İsveç’te olduğu görülürken, kadınlarda bu yaş ortalamasının 73,3, erkeklerde ise 73 olduğu kaydedildi.

Kadınlar neden erkeklerden daha uzun yaşıyor? 

Listenin ilk 10’unda yer alarak beklenen yaşam süresi ile ortalamanın üzerinde yer alan diğer ülkeler; Malta, İrlanda, Güney Kıbrıs, Norveç, Bulgaristan, Almanya, İtalya, İspanya, Yunanistan ve Polonya oldu.  Buna karşın listenin en sonunda yer alan ülke kadınlarda 54,9, erkeklerde ise 54,4 yaş ortalaması ile Letonya olarak saptandı. 
PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Geçtiğimiz yıl demografik yapıyla alakalı 6 bin 972 haber yansıması tespit edildi. Geçtiğimiz yıllar kontrol edildiğinde, 2017’de 7 bin 119, 2016 yılında ise 6 bin 369 haber yansımasının medyada yer aldığı tespit edildi.

Anahtar Kelimeler:

yasam suresi kadin erkek

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4
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
06.02.2019 12:31:27
Cinsiyet ekarte edildikten sonra bu uzun yaşam sürelerinde neyin etkili olduğu da yayınlansa güzel olurdu. Listenin zirvesindeki ülkelerin çoğunun din haricinde ortak kültürel veya yakın coğrafik bir paydaları yok. İsveç'e 200 km uzaktaki Letonya neden listenin en sonunda ? Fakirlikten dense , Bulgaristan ve Yunanistan'ın hali ne olacak ?
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