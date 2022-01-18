Avrupa'da grip vakalarının artması üzerine uzmanlardan 'çifte salgın' uyarısı

Avrupa Birliği verilerine göre grip enfeksiyonu dünya çapında her yıl yaklaşık 650 bin kişinin ölümüne neden oluyor. Covid-19'dan korunmak için aşıların henüz yaygın olmadığı geçen yıl kapanma, karantina, sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi kuralların sıkı şekilde uygulanması grip virüsünü geçici olarak ortadan kaldırmıştı.

Avrupa Hastalıktan Koruma ve Kontrol Merkezi'nin (EDCD) bu ay yayımlanan bir raporuna göre kıtada Aralık ayının ortasından bu yana beklenenden yüksek oranda grip virüsü dolaşıyor.

ECDC ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre Avrupa'daki yoğun bakım ünitelerindeki grip vakaları yılın son haftasında yüzde 43 artarak zirve yaptı. Bu oran hala pandemi öncesi dönemden daha düşük seviyede bulunuyor. Bununla birlikte, geçen yıl Aralık ayı boyunca yoğun bakımda yalnızca bir vakanın bulunması aradaki ciddi farkı ortaya koyuyor.

Grip sezonu uzayabilir

Uzmanlara göre grip virüsünün geri dönüşü yaz aylarına kadar uzanan olağan dışı uzunlukta bir grip sezonunun başlangıcı olabilir. Özellikle ilkbaharda kısıtlama önlemlerinin gevşetilmesi ile gribin normal mevsimsel döngüsünün dışına çıkabileceği belirtiliyor. ECDC raporu da çifte bir salgın durumunda zaten zorlanmakta olan sağlık hizmetlerinin üzerine aşırı yük binebileceğine dikkat çekiyor.

Fransa sağlık bakanlığının geçen hafta yayımladığı verilere göre ülkenin üç bölgesi grip salgınıyla karşı karşıya. Diğer bölgelerde ise hastalık salgın öncesi dönemde seyrediyor. Bu kış ülkede 72 ciddi grip vakası kaydedildi, altısı ölümle sonuçlandı.

Bu yılki grip aşısı yeterince etkili mi?

Uzmanlara göre durumu zorlaştıran bir diğer unsurun bu yıl A tipi grip virüsü olan H3 türünün baskın hale geldiği ve bunun özellikle yaşlılarda ağır hastalığa neden olduğu sanılıyor.

Avrupa'daki aşı üretici firmaları temsil eden Vaccine Europe, bu yıl üretilen grip aşısının ne kadar etkin olduğunu anlamak için henüz ellerinde yeterli veri bulunmadığını belirtiyor ve geçen yıl çok az düzeyde grip virüsünün dolaşımda olmasını bu yılki aşıları belirlemede zorluğa neden olduğunu kabul ediyor.

Grip aşıları, grip mevsiminin başlamasından yaklaşık altı ay önce bir diğer yarı kürede ortaya çıkan grip vürüsünün türüne göre adapte ediliyor.

Kaç kişi grip aşısı yaptırdı?

Bir başka bilinmez de bu yıl grip aşısı yaptırma oranının ne olduğu. Bu konuda henüz yeterince veri olmamasına rağmen, Fransa'dan gelen rakamlar çok umut verici sonuçlara işaret etmiyor. Açıklanan verilere gör ülkede 12 milyon kişi grip aşısı oldu. Bu hedeflenen kitlenin yüzde 45'ine denk geliyor. Bu nedenle yetkililer gribe karşı aşı olma süresini şubat ayı sonuna kadar uzatarak en fazla korumanın sağlanmasını hedefliyor. Bunun için belirlenen aşılanma oranı ise yüzde 75.

Vaccine Europe, pandemi dolayısıyla Covid-19 aşılarını üretmek için tesis kapasitelerinin büyük baskı altında olduğunu ama buna rağmen yeterli sayıda grip aşısı ürettiklerini vurguluyor.