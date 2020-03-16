Avrupa'da koronavirüsün görülmediği tek ülke kaldı

Avrupa kıtasında virüsün yayılmadığı tek ülke Karadağ'da da tedbirler alındı.

Karadağ Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Koordinasyon Başkanlığınca alınan tedbirlere göre, yabancı uyruklu vatandaşların girişlerine izin verilmeyecek, otel, kafe ve restoran gibi hizmet veren işletmeler kapatılacak.

Başbakan Yardımcısı Milutin Simovic, toplantının ardından yaptığı açıklamada, mağazaların 50 kişi, pazar ile alışveriş merkezlerinin 100 kişi sınırlamasına gideceğini belirterek, "Ülke olarak virüsün yayılmasını geciktirmek için elimizden geleni yapıyoruz. İlk vaka tespit edildiğinde virüsün yayılmasını kontrol altına almak kolaylaşacak" diye konuştu.