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Avrupa'da ölümler katlayarak artıyor!
İngiltere’de son 24 saatte 6 bin 480 kişi daha virüse yakalandı. İtalya ve İspanya’da da tablo vahim.
Avrupa'da ölümler katlayarak artıyor!
06 Nisan 2020 10:16 - Haber7
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İlk başlarda yeni tip koronavirüse karşı hiçbir tedavi uygulamama yolunu seçen İngiltere, vakalar artmaya başlayınca tedbir almak mecburiyetinde kaldı. Ancak geç davranmaları pahalıya patladı.

Ülkede virüs sebebiyle ölenlerin sayısı, son 24 saatte 626 artarak 4 bin 939 oldu. Vaka sayısı da bir günde 6 bin 480 yükselerek 48 bin 383’ü buldu. İngiltere’de şu ana kadar 195 bin 524 kişiye Covid-19 testi yapıldı. En çok ölümün yaşandığı İtalya’da ise hastane bahçeleri hastalarla, koridorları da cesetlerle dolup taştı.

Bu kötü tabloya rağmen güzel bir gelişmede yaşandı. 128 bin 948 vakanın görüldüğü, 15 bin 887 kişinin de can verdiği ülkede yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı azaldı. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli “Şu an üç bin 994 kişi yoğun bakımda. Bu sayı uzun süre sonra ilk defa dört binin altına düştü” dedi. 130 bin 759 kişinin hastalığa yakalandığı, 12 bin 418 kişinin de hayatını kaybettiği İspanya’da da ölüm oranlarında son dört günde düşüş yaşandı.
 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus ceset

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