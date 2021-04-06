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Avrupa'dan COVID-19 bağışıklığı için haziran hedefi
Çok sayıda AB ülkesinin, vatandaşlarının büyük bir kısmını haziran ayı sonuna kadar aşılamak için yeterli koronavirüs aşısına sahip olacağı tahmin ediliyor.
Avrupa'dan COVID-19 bağışıklığı için haziran hedefi
06 Nisan 2021 13:55 -
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Bloomberg'in haberine göre Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Birliğin resmi olarak duyurduğu bağışıklık takviminden çok daha önce, haziran sonuna kadar aşılamaların büyük bir kısmını gerçekleştirecek.

Aşılama projeksiyonuna göre, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Hollanda, nüfuslarının yüzde 55'inden fazlasını tamamıyla aşılamış olacak.

AB, üyelerinin demografik yapısına bağlı olarak değişmekle birlikte, yaz sonuna kadar yetişkinlerin yüzde 70'ine bağışıklık kazandırmayı hedefliyor. Bu oran, toplam nüfusun yüzde 55-60'ına tekabül ediyor.

AB Komisyonu, aşı dağıtımlarını ilk çeyrekte 360 milyon doza çıkarmayı hedefliyor.

AB Komiseri Thierry Breton daha önce yaptığı açıklamada, AB'de, 14 Temmuz'a kadar toplu bağışıklığa ulaşmaya imkan sağlayacak kadar aşının teslimatının gerçekleştirileceğini söylemişti.

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'yı eleştirmişti

DSÖ, Avrupa'nın aşı organizasyonundaki yavaşlığını vurgulamış, bölgesel vaka artışlarına dikkat çekmişti.

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, aşıların piyasaya sürülmesinin "kabul edilemez seviyede" yavaş olduğunu ifade etmişti.

Anahtar Kelimeler:

avrupa birligi asilama

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