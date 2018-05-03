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Avrupalı Türkler için Almanya’da 3 hastane alınacak
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Gümüş, Avrupalı Türklere müjde verdi: Almanya’da 3 hastane satın alacağız
Avrupalı Türkler için Almanya’da 3 hastane alınacak
03 Mayıs 2018 - SABAH SAFURE CANTÜRK
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Almanya'da Türk hastaları 'Size Erdoğan baksın' diyerek hastaneden kovan Alman doktora Türkiye tokat gibi karşılık verdi. Sağlık Bakanlığı, Almanya'da 3 yeni özel hastane satın aldı.

SABAH'tan Safure Cantürk'e konuşan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, Avrupa'da yaşayn vatandaşların, Türk doktorlardan sağlık hizmeti için yoğun talepte bulunduğunu belirterek, "Oradaki hizmetlerde vatandaşlarımız sıkıntı yaşıyor. Gerek dışlanma gerekse diğer tedaviler konusunda. Bölgede Hollanda, Belçika, Danimarka ile birlikte düşünürsek 5 milyon Türk uyruklu vatandaş var. Bu vatandaşlarımız, yeni aldığımız hastanelerden yararlanacak" diye konuştu.

Almanya ile sağlıkta mütekabiliyet anlaşması olduğunu hatırlatan Prof. Gümüş şunları kaydetti: "Bir de sağlık bilimleri üniversitesi kuracağız. Oradaki vatandaşlarımız ister tıp, ister hemşirelik gibi alanlarda eğitim alsınlar. Burada Türk doktorlar, Türk yöneticiler olacak. Türkiye'den doktorlar rotasyona gidecek."

Anahtar Kelimeler:

saglik bakanligi almanya ozel hastane

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