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Avukatlar da sağlıkta şiddete isyan etti: 'Mevcut düzenlemeler yetersiz'
Ankara Barosu, sağlık personeline yönelik şiddetin önlenmesi için caydırıcı yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması çağrısında bulundu.
Avukatlar da sağlıkta şiddete isyan etti: 'Mevcut düzenlemeler yetersiz'
18 Ocak 2019 - AA
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Barodan yapılan yazılı açıklamada, Turgutlu Devlet Hastanesinde görevli göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Nalan Uygun'un bir hasta yakınınca darbedilmesinin kınandığı belirtildi.

Son günlerde sağlık çalışanlarının görevlerini yerine getirmelerini engelleyecek derecede şiddete maruz kaldıkları ifade edilen açıklamada, bu saldırıların en temel hak ihlali olmasının yanında, hastaların sağlık hizmeti almalarını da zorlaştırdığı vurgulandı.

Sağlık alanında şiddetin önlenmesinde mevcut düzenlemelerin yetersiz kaldığı kaydedilen açıklamada, caydırıcı yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması talep edildi.

Hastaneden son dakika açıklaması: Görev başında darbedilen doktorun hayati tehlikesi var 

Sağlıkta şiddet bitmiyor: Muayene odasına izinsiz giren hasta hekimi darbetti 

Hekimi görev başında darbeden kişi cezaevine gönderildi 

 

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