SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Avustralya'da dondurulmuş sperme ret: 'Yazılı izin yok'
Avustralya'nın Victoria eyaletinde bebek sahibi olmak isteyen bir kadının, eşinin ölmeden önce dondurulan spermlerini kullanmasına izin verilmedi. Sağlık Kurulu, bu karara gerekçe olarak, kadının kocasının yazılı izni olmamasını gösterdi
Avustralya'da dondurulmuş sperme ret: 'Yazılı izin yok'
31 Aralık 2018 - BBC
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Sağlık Kurulu raporunda yer alan bilgilere göre, adı açıklanmayan kadınla kocası 9 yıllık evliydi.

Başından itibaren çocuk isteyen çifte, erkeğin genetik rahatsızlığı nedeniyle tüp bebek tedavisini denemeleri önerildi.

Tedavi sırasında kadının kocasından alınan spermlerin bir kısmı embriyo için kullanıldı, bir kısmı da donduruldu. İki başarısız denemeden sonra çift, erkeğin iyileşeceği umuduyla tedaviyi erteleme kararı aldı. Ancak kadının kocası bir süre sonra öldü.

'Sadece embriyo için izin verdi'
Çiftin tüp bebek tedavisine başlamadan önce eşlerden birinin ölmesi halinde dondurulmuş embriyoların kullanabilmesi için belge imzaladığı ancak formlarda spermlerle ilgili bir atıf olmadığı belirtildi.
O dönemdeki yasalar, ölülerden sperm alınmasına ya da ölmeden önce dondurulan spermlerin kullanılmasına izin vermediği için formlarda spermlerle ilgili bir bölüm bulunmadığı belirtiliyor.

Şimdiki yasalar spermler için yazılı izin gerektiriyor.

Sağlık Kurulu, ölen kocanın embriyolar için belge imzalayarak aslında spermlere de izin vermiş olduğunu kabul etmekle birlikte yasada öngörülen şartların yerine getirilememesi nedeniyle başvuruyu onaylamadı.

Anahtar Kelimeler:

sperm avustralya victoria

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
112 Acil Ambulans Kahramanmaraş112 Acil Van Bahçesaray Muradiye Çatakeczane Bülent Köse Esenyurt Devlet HastanesiEdirne İl Sağlık Uzunköprü Devlet Hastanesi sağlıkta şiddetSağlık Bilimleri Yüksekokulu Ergoterapi Yüksel BarutErciyes Üniversitesi TÜBA Doç. Dr. İsmail Öçsoy2019 RESMİ TATİLLER kaç gün tatil bayram tatilisağlık Bakanı Fahrettin Koca engelli personel 112 Acildoktora YÖK burs ambulansSağlık Bakanlığı Fahrettin Koca işçi alımı istihdam kanser Doç. Dr. Mustafa Dumangenetik tasarım CRISPR Hı JiankuiObezite Çocuk Endokrinolojisi Prof. Dr. Semra Çetinkayaİran hastane Tahran Hamidreza Hanekesperm Avustralya Victoria
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
14/03-17/034. Uluslararası Antalya Aile Hekimliği KengresiAİLE...ANTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.