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Avustralya'da koronavirüs ile mücadelede 'sanal hastane'
Avustralya, yeni tip koronavirüs hastalarının özel bir monitör sistemiyle evlerinde tedavi olmalarını öngören pilot proje için kolları sıvadı.
Avustralya'da koronavirüs ile mücadelede 'sanal hastane'
30 Mart 2020 12:40 - Yeni Şafak
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"The Age" gazetesinin haberine göre, "sanal hastane" olarak adlandırılan projeyle yoğun bakım servisi dışında tedavi gören Kovid-19 hastaları, evlerine yerleştirilecek özel bir sistemle takip edilecek.

İlk etapta Yeni Güney Galler eyaletinde denenecek, başarı sağlanırsa tüm ülkede uygulanacak projede, Armidale Hastanesinde tedavi gören 200 hastanın, kalp atış hızı, ateş, oksijen doygunluğu, tansiyon ve nefes alışları evlerine kurulacak özel bir monitör sistemiyle izlenecek.
Doktorlar tarafından uzaktan takip edilecek hastalar, durumları kötüleşirse hastaneye kaldırılacak.

Anahtar Kelimeler:

sanal hastane kovid-19

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