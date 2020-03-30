Avustralya'da koronavirüs ile mücadelede 'sanal hastane'

"The Age" gazetesinin haberine göre, "sanal hastane" olarak adlandırılan projeyle yoğun bakım servisi dışında tedavi gören Kovid-19 hastaları, evlerine yerleştirilecek özel bir sistemle takip edilecek.

İlk etapta Yeni Güney Galler eyaletinde denenecek, başarı sağlanırsa tüm ülkede uygulanacak projede, Armidale Hastanesinde tedavi gören 200 hastanın, kalp atış hızı, ateş, oksijen doygunluğu, tansiyon ve nefes alışları evlerine kurulacak özel bir monitör sistemiyle izlenecek.

Doktorlar tarafından uzaktan takip edilecek hastalar, durumları kötüleşirse hastaneye kaldırılacak.