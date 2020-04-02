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Avustralya'da Kovid-19'a karşı iki potansiyel aşı hayvanlar üzerinde denenmeye başlandı
Avustralyalı bilim insanları, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen iki potansiyel aşıyı, hayvanlar üzerinde denemeye başladı.
Avustralya'da Kovid-19'a karşı iki potansiyel aşı hayvanlar üzerinde denenmeye başlandı
02 Nisan 2020 13:23 - AA
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Ulusal basında çıkan haberlere göre, Avustralya'nın ulusal bilim ajansı, Milletler Topluluğu Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Örgütü (CSIRO), Melbourne'ün 75 kilometre güneybatısında yer alan Geelong'daki Avustralya Hayvan Sağlığı Laboratuvarı'nda, Kovid-19'a karşı geliştirilen iki potansiyel aşının denemelerinin ilk aşamasını başlattıklarını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütünün onayıyla hayvanlar üzerinde yapılacak ön klinik deneylerin üç ay sürmesinin beklendiği; aşılardan birinin Oxford Üniversitesi, diğerinin ise ABD'li biyoteknoloji şirketi Inovio Pharmaceuticals tarafından geliştirildiği belirtildi.

Araştırmayı denetleyen küresel konsorsiyum Epidemik Hazırlık İnovasyonları Koalisyonu'nun önerdiği seçenekler arasında yer alan aşılardan Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilenin, bağışıklık sistemine koronavirüs proteinleri sokmak ve bağışıklık sisteminin buna yanıt vermesini sağlamak için "kusurlu" virüs kullandığı ifade edildi.

Inovio Pharmaceuticals'ın aşısının ise bağışıklık sistemi tepki vermeden önce hücrelerin bu proteinleri üretmesini harekete geçirecek biçimde bağışıklık sistemine koronavirüsün belli başlı proteinlerini kodlamak üzere tasarlandığı kaydedildi.

CSIRO, birkaç gün önce aşı örneklerinin, koronavirüsü insanlarla aynı biçimde kaptığı kanıtlanan dağ gelinciklerine enjekte edildiğini, hayvanlar üzerindeki denemelerin ilk sonuçlarının haziran ayında açıklanabileceğini bildirdi.

Aşıların hayvanlar üzerinde başarılı olması durumunda klinik deneylere geçilebileceği belirtildi.

ABD'de geçen ay hayvanlar üzerinde denenmeden ilk insanlı aşı deneyleri yapılmıştı.

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 asi

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