Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Ayağı kırılan doktor, rapor almadan çalışmaya devam ediyor
Giresun üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir doktorun kırık ayağına rağmen hasta muayenesine devam etmesi dikkat çekti.
Ayağı kırılan doktor, rapor almadan çalışmaya devam ediyor
13 Ağustos 2020 13:29 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Giresun üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir doktorun kırık ayağına rağmen hasta muayenesine devam etmesi dikkat çekti.

KOLTUK DEĞNEKLERİYLE HASTA BAKIYOR

Hastanede görevli Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üye. İlknur Yavuz’un evinde geçirdiği bir kaza sonucu sol ayağını kırıldı. Buna rağmen rapor almayarak koltuk değnekleriyle hastaneye gelerek görevine devam etti.

Kendisine en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde mesai arkadaşlarını yalnız bırakamadığını ifade eden Dr. Öğretim Üyesi İlknur Yavuz, “Evimde geçirdiğim bir kaza sonrası sol ayağım kırıldı. Ancak arkadaşlarımız bu zor süreçte gece gündüz mesai harcarken ben rapor kullanmayı düşünmezdim. Bu nedenle değnekle de olsa gelip hasta muayenesine devam etmek istedim” dedi.

''BU BİR FEDAKARLIK ÖRNEĞİDİR''

Hastane yetkililerinden yapılan açıklamada ise "Bu özverili çalışmalarından dolayı Dr. Öğretim Üyesi İlknur Yavuz’a teşekkür ediyoruz. Doktorumuz rapor ve izin kullanabilirdi ama yapmadı. Bu bir fedakarlık örneğidir” denildi.

Anahtar Kelimeler:

giresun universitesi doktor kirik ayagina ragmen hasta muayenesine devam etti ilknur yavuz

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.