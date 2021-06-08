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Aydın Devlet Hastanesi eczanesinde narkotik inceleme
Sağlık Müdürlüğü, Aydın Devlet Hastanesi eczanesindeki yeşil reçeteli ilaçlarda kayıt dışı eksiklik belirleyince soruşturma başlattı.
Aydın Devlet Hastanesi eczanesinde narkotik inceleme
08 Haziran 2021 10:49 - İHA İbrahim Kılınç
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AYDIN - Aydın İl Sağlık Müdürlüğü talebi ile Aydın Efeler ilçe merkezinde bulunan Devlet Hastanesi’ndeki eczanede yeşil reçeteli ilaçlarda kayıt dışı eksiklik olduğunu tespit edince soruşturma başlattı. Sağlık Müdürlüğü’nün durumu Aydın Valiliği İl Emniyet Müdürlüğüne bildirmesi üzerine narkotik ekiplerin konuyla ilgili çalışmaya başladığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; Aydın Devlet Hastanesi bünyesindeki eczanede yeşil reçete ile hastalara verilen ve aynı zamanda uyuşturucu madde özelliği bulunan ilaçlarda kayıt dışı eksilme olduğunun tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Durumun narkotik ekiplerini ilgilendirmesi dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından olayın aydınlatılması için Aydın Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’ne de yazı yazıldığı öğrenildi. Bunun üzerine Aydın İl Emniyet Müdürlüğü narkotik şube ekipleri tarafından hastane eczanesinde ve eczane kayıtlarında inceleme başlatıldı. Olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:

aydin eczane ilac yesil recete inceleme

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