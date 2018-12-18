Aydın Kadın Doğum Hastanesi'nde elektrik panosundan yangın çıktı: Hastalar nakledildi

Hastanenin elektrik panosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangının kısa sürede söndürülmesinin ardından yaşanan elektrik kesintisi dolayısıyla bazı hastalar ambulanslarla farklı hastanelere nakledildi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ameliyat bekleyen ve yenidoğan yoğun bakımdaki hastalarımızı önlem amaçlı diğer hastanelere sevk ettik, 9 hastamız gönderildi." ifadesini kullandı.

Doktorların da hastalarla nakil yapılan hastanelere gönderildiğini belirten Yavuzyılmaz, "Hastalarla ilgileniyorlar. Hastanemizdeki diğer hastalarımız da güvenli bölümlere alındı. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda şu anda hastaneye yeniden enerji verildi." dedi.

