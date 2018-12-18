SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Aydın Kadın Doğum Hastanesi'nde elektrik panosundan yangın çıktı: Hastalar nakledildi
Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin elektrik panosunda yangın çıkması nedeniyle 9 hasta başka hastanelere nakledildi.
18 Aralık 2018 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Hastanenin elektrik panosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangının kısa sürede söndürülmesinin ardından yaşanan elektrik kesintisi dolayısıyla bazı hastalar ambulanslarla farklı hastanelere nakledildi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ameliyat bekleyen ve yenidoğan yoğun bakımdaki hastalarımızı önlem amaçlı diğer hastanelere sevk ettik, 9 hastamız gönderildi." ifadesini kullandı.

Doktorların da hastalarla nakil yapılan hastanelere gönderildiğini belirten Yavuzyılmaz, "Hastalarla ilgileniyorlar. Hastanemizdeki diğer hastalarımız da güvenli bölümlere alındı. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda şu anda hastaneye yeniden enerji verildi." dedi.
 

Anahtar Kelimeler:

aydin fevzi yavuzyilmaz

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Türk Kızılayı Kerem KınıkOptimed Hastanesi Dr. Göksel Açar Dr. Ekrem Pınarİngiltere Liverpool John Moores Oxford Rebeccah Slater Bodrum Devlet Hastanesi diş fırçası MuğlaIspartaböbrek Hasan DemirKırşehir Ahi Evran Üniversitesi Dr. Ayça Ünveren Suat Türkoğlu Osmangazi Üniversitesi Doç. Dr. Saniye Tülin Fidan Tıp FakültesiCelal Bayar Üniversitesi Prof. Dr. Yorgancıoğlu KOAH Türk Toraks Derneği Yabani Hayvan Hastalıkları Prof. Dr. Serhat ÖzsoyTıbbi Laboratuvar Sağlık BakanlığıTOBB Prof. Dr. Tayfun Aybek Medikal    Wellness    DerneğiAile Sağlığı Merkezleri Kronik Hastalıklarİstanbul Kent Üniversitesi Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak Perinatoloji Aydın Fevzi YavuzyılmazProf. Dr. Ali Rıza KuralKüçükçekmece Halkalı hastane Acil Servis Hizmetleri sağlık hizmetleri Sağlık Bakanlığı Ağrı Devlet Hastanesi Minik Kalpler ProjesiSakarya Ağır Ceza MahkemesiSağlık Çalışanları Sendikası Özgür Yıldırım SUTİzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi organ nakli ahmet er İlknur Kocadağsağlık hizmeti MedipolAdana Doğum Hastanesi çocuk gelin istismarTayfun Hancılar barış manço başhekim BURSA Dr. Osman Onay hekim Sağlık Bakanlığı prim ödemesi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.