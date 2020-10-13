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Aydın Tabip Odası Başkanı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
TTB'den yapılan açıklamada Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Esat Ülkü'nün hayatını kaybettiği belirtildi
Aydın Tabip Odası Başkanı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
13 Ekim 2020 13:26 -
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Koronavirüs salgınında sağlık çalışanları hayatını kaybetmeye devam ediyor. TTB'den yapılan açıklamada Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Esat Ülkü'nün hayatını kaybettiği belirtildi:

Değerli meslektaşımız, Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Esat Ülkü’yü Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle kaybettik. Dr. Ülkü, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi’nde 13.10.2020 tarihinde Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitirdi.

3 Ekim 2020 tarihinden bu yana Nazilli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Aydın Tabip Odası Başkanı Esat Ülkü, daha sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edilmişti.

1953 yılında doğan Dr. Ülkü, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1978 yılında mezun oldu. Kadın Doğum Uzmanı olan Dr. Ülkü evli ve 2 kız çocuk babasıydı. Dr. Ülkü, geçtiğimiz aylarda yapılan Aydın Tabip Odası Genel Kurulu sonrası Aydın Tabip Odası'nın yeni başkanı olmuştu.

Anahtar Kelimeler:

dr esat ulku koronavirus

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1) dr.mikro (hekim)
13.10.2020 13:38:28
Her gün bir iki kayıp.48 saatte 5 meslektaşımızı kaybettik.Biri 31 diğeri 41 yaşında genç meslektaşlarımız.Son kayıbımız Op.Dr.Esat Ülkü...

Kayıplarımızı sayın sağlık bakanı en azından sosyal medya hesabından isim ve fotoğrafları ile neden paylaşıp anmıyor? Günlük veriler kadar yer bulmuyor meslektaşlarımızın kaybı.Hayatlarını riske atarak çalışırken görev başında kaybettiklerimiz bu anmayı fazlası ile hak ediyor.

Covid-19 meslek hastalığı olarak tanımlanmalı kayıplarımız Diyanet İşleri Başkanının da dediği gibi görev şehidi sayılmalıdır.
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