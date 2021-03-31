Aydın’da filyasyon ekibine saldırıda bulunan kişi yakalandı

AYDIN-İddiaya göre, Yenicami Mahallesi'nde yaşayan C.G. bir Kovid-19 hastasına ilaç vermek için bölgeye gelen filyasyon ekibine hastanın ismini sordu.

SAĞLIK PERSONELİNE SALDIRDI

Filyasyon ekibinin bilgi vermemesi üzerine C.G. ekipte görevli sağlık personeline saldırdı. Ekibin aracını da tekmeleyen C.G. olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerine haber verilmesi üzerine C.G. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Söke Kaymakamı Soner Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pandemi sürecinde fedakarca çalışan sağlık ekiplerimize yapılan saldırıyı kınıyorum. Şahsı çok kısa sürede yakalayan emniyet güçlerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz de "Gece gündüz demeden sahada büyük bir özveriyle görev yapan çalışma arkadaşlarımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." diye konuştu.