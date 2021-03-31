Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Aydın’da filyasyon ekibine saldırıda bulunan kişi yakalandı
Aydın'ın Söke ilçesinde filyasyon ekibinde görevli sağlık personellerine saldıran kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.
Aydın’da filyasyon ekibine saldırıda bulunan kişi yakalandı
31 Mart 2021 10:27 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

AYDIN-İddiaya göre, Yenicami Mahallesi'nde yaşayan C.G. bir Kovid-19 hastasına ilaç vermek için bölgeye gelen filyasyon ekibine hastanın ismini sordu.

SAĞLIK PERSONELİNE SALDIRDI
Filyasyon ekibinin bilgi vermemesi üzerine C.G. ekipte görevli sağlık personeline saldırdı. Ekibin aracını da tekmeleyen C.G. olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerine haber verilmesi üzerine C.G. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Söke Kaymakamı Soner Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pandemi sürecinde fedakarca çalışan sağlık ekiplerimize yapılan saldırıyı kınıyorum. Şahsı çok kısa sürede yakalayan emniyet güçlerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz de "Gece gündüz demeden sahada büyük bir özveriyle görev yapan çalışma arkadaşlarımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

filyasyon saglikta siddet

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.