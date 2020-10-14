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Aydın'da kayıp olarak aranan hemşirenin öldürüldüğü ortaya çıktı
Aydın'ın Didim ilçesinde 11 Ekim'den bu yana kayıp olarak aranan emekli hemşire Hatice Tusu'nun öldürüldüğü belirlendi.
Aydın'da kayıp olarak aranan hemşirenin öldürüldüğü ortaya çıktı
14 Ekim 2020 17:58 -
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Aydın'ın Didim ilçesinde 11 Ekim'den bu yana kayıp olarak aranan emekli hemşire Hatice Tusu'nun öldürüldüğü belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Hatice Tusu'ndan (50) haber alamayan yakınları, 11 Ekim'de kayıp başvurusunda bulundu.Soruşturma başlatan ekipler, Tusu ile son görüşen kişinin arkadaşı S.A. olduğunu tespit etti.Gözaltına alınan S.A, kadını öldürdüğünü ve cesedi Hisar Mahallesi'nde arıtma tesisinin bulunduğu bölgede bataklık alana attığını itiraf etti.

Ekiplerin yaptığı aramada, bataklık alanda cesede ulaşıldı.Cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Anahtar Kelimeler:

hatice tusu hemsire

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