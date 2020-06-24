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Aynı hastane ve aynı kat! Doktordan sonra kovid pozitif hemşire 6. kattan atladı!
Dicle Üniversitesi Hastanesi’nin 6’ncı katından atladığı öne sürülen hemşire Bedia Özayoğlu Menteşe yaşamını yitirdi.
Aynı hastane ve aynı kat! Doktordan sonra kovid pozitif hemşire 6. kattan atladı!
24 Haziran 2020 15:44 - İHA - Evrensel
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Diyarbakır’daki Dicle Üniversitesi Hastanesi’nin Hematoloji bölümünde çalışan hemşire Bedia Özayoğlu Menteşe’nin sabah saat 05.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle 6’ncı kattan aşağı atladığı iddia edildi.

Sert zemine düşen Menteşe, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Menteşe’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı.

İHA, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldığını yazdı.

Aynı gün 2. hemşire intiharı

6'ncı kattan atlayan 30 yaşındaki Yeter hemşire, hayatını kaybetti

‘3 sayfalık bir mektup bıraktı’
Evrensel’e konuşan SES Diyarbakır Şube Yöneticisi Mehmet Nur Ulus, 26 yaşındaki Menteşe’nin yaşamına son vermeden önce 3 sayfalık bir mektup bıraktığını aktardı.

Ulus, “Menteşe’nin eşi de hemşire, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı izolasyondaydı ve bir kız çocuğu var. Bıraktığı notun içeriğini bilmiyoruz şu an savcılıkta. Yaşanan olayın altında yatan nedenleri öğrenmek için takip ediyoruz” dedi.

Aynı hastanede Şubat ayında, tedavi gören bir aile hekimi de 6. kattan atlamıştı

Aile hekimi tedavi gördüğü hastanede intihar etti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Ahmet Ö., şubat ayında bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanenin Nefroloji bölümünün bulunduğu 6 kattaki penceresinden kendisini boşluğa bırakmış ve  yaşamını yitirmişti.

 

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hemsire bedia ozayoglu intihar altinci kattan atladi

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1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
24.06.2020 17:03:04
Bermuda Şeytan Üçgeni gibi bir algı oluşmadan yetkililer burayla ilgili bir çalışma yapmalı .
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