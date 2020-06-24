Aynı hastane ve aynı kat! Doktordan sonra kovid pozitif hemşire 6. kattan atladı!

Diyarbakır’daki Dicle Üniversitesi Hastanesi’nin Hematoloji bölümünde çalışan hemşire Bedia Özayoğlu Menteşe’nin sabah saat 05.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle 6’ncı kattan aşağı atladığı iddia edildi.

Sert zemine düşen Menteşe, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Menteşe’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı.

İHA, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldığını yazdı.

Aynı gün 2. hemşire intiharı

‘3 sayfalık bir mektup bıraktı’

Evrensel’e konuşan SES Diyarbakır Şube Yöneticisi Mehmet Nur Ulus, 26 yaşındaki Menteşe’nin yaşamına son vermeden önce 3 sayfalık bir mektup bıraktığını aktardı.

Ulus, “Menteşe’nin eşi de hemşire, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı izolasyondaydı ve bir kız çocuğu var. Bıraktığı notun içeriğini bilmiyoruz şu an savcılıkta. Yaşanan olayın altında yatan nedenleri öğrenmek için takip ediyoruz” dedi.

Aynı hastanede Şubat ayında, tedavi gören bir aile hekimi de 6. kattan atlamıştı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Ahmet Ö., şubat ayında bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanenin Nefroloji bölümünün bulunduğu 6 kattaki penceresinden kendisini boşluğa bırakmış ve yaşamını yitirmişti.