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Aynı ilde 26 berberin Covid-19 testi pozitif çıktı!
Uşak'da 26 berberin Covid-19 testi pozitif çıktı. Berberler, tedaviye alındı.
Aynı ilde 26 berberin Covid-19 testi pozitif çıktı!
16 Mayıs 2020 15:32 -
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Koronavirüsle mücadele kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berber ve kuaförler, 11 Mayıs'ta yeniden hizmete başladı. Uşak Valiliği, kentte hizmet veren 421 berber ve kuaförü, yeniden açılmadan önce Covid-19 testi yaptırmaya çağırdı. Berberlerden çoğunluğu test yaptırdı.
Yapılan testler sonucunda 26 berberin Covid-19 testi pozitif çıktı. Berberler, tedaviye alındı.
Bazı berberlerin ise sağlıklarının iyi olduğunu söyleyerek test yaptırmadığı, kendilerini evlerinde izole ettiği ve dükkanlarını açmayacaklarını bildirdikleri öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus kuaforler berber

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