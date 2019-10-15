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Ayşe hemşire ördüğü bez bebeklerle çocukları sevindiriyor
KÜTAHYA Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım hemşiresi olan Ayşe İşlek (32), iş dışındaki zamanlarda ördüğü bez bebek ve kalem başlıklarını sevgi evlerinde kalan çocuklara hediye ediyor, onları sevindiriyor.
Ayşe hemşire ördüğü bez bebeklerle çocukları sevindiriyor
15 Ekim 2019 - DHA
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Kütahya'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım hemşiresi Ayşe İşlek, 2 yıl önce işten kalan zamanlarda bez bebekler örerek yakınlarının çocuklarına dağıtmaya başladı. Bir süre sonra çocukların aldığı bebekler sayesinde çok mutlu olduğunu gören hemşire Ayşe İşlek, sevgi evlerinde kalan çocuklar için de bez bebekler örmeye başladı.

Tek amacının çocukları mutlu etmek olduğunu ifade eden İşlek, "Bu hediyelerle çocukların çok mutlu olduğunu gördüm. Kimisinin oyun arkadaşı, kimisinin uyku arkadaşı, kimisinin yol arkadaşı olduğunu gördüm. Daha sonra sevgi evlerindeki çocuklar için bir şeyler yapmak istedim. Öncelikle bir arkadaşımın yardımıyla sevgi evlerinin prosedürünü öğrendim. Oradaki çocukların sayısını, yaş grubunu, cinsiyetleri hakkında bilgiler aldım. 0-6 yaş grubu çocuklara kuzu, 6 yaş üzeri çocuklara da kalem başlığı örüyorum. Tamamladığım örgüleri de sonra toplu olarak sevgi evlerinde kalan çocuklara dağıtıyorum. Onları da bir nebze mutlu etmek bizim içinde büyük mutluluk" dedi.

İKİ ARKADAŞI DAHA DESTEK OLDU

Ayşe hemşirenin çocuklara bez bebekler ördüğünü öğrenen aynı hastanedeki anestezi teknisyeni Tuğçe Yılmaz ve anestezi uzmanı Emel Urfalı da destek olup, bez bebek örmeye başladı. Tuğçe Yılmaz, çocukların bez bebeklerle mutlu olduğunu belirterek, "Sonuçta çocuklar mutlu oluyor. Benim de 2 yaşında bir oğlum var. O da severek oynuyor. İlk etapta kalem başlığı olarak başladık. Bunları geliştirerek örmeye devam edeceğiz. Şimdi kış geliyor ve havalar soğuyacağı için sevgi evlerindeki çocuklarımıza şapka, atkı da örmek istiyoruz" diye konuştu.

Hemşire Ayşe İşlek ve iki arkadaşının ördüğü bez bebekler ile kalem başlıkları tamamlanınca sevgi evlerinde kalan çocuklara dağıtılıyor.
 

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saglik bilimleri universitesi

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