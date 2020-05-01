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Ayşe Karaman’ın annesinden salgın gerekçesiyle tahliye talebine tepki
ANKARA'da, Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın (46) evinde ölü bulunan anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın annesi Feride Karaman, sanık avukatlarının koronavirüs salgını nedeniyle doktora ihtiyaç olduğu gerekçesiyle tahliye talebinde bulunmasına tepki gösterdi.
Ayşe Karaman’ın annesinden salgın gerekçesiyle tahliye talebine tepki
01 Mayıs 2020 17:50 - DHA
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Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, geçen yıl 29 Temmuz sabahı, erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın, Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede, genç kızın yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde bazı ağrı kesici ve 'propofol' etken maddeli anestezi ilaçları bulundu. Soruşturma sonunda tutuklanan Özgür Tarhan'ün, Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan yargılaması sürüyor. Tarhan'ın avukatları, geçen 31 Mart’ta nöbetçi Ankara 7’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 4'üncü duruşmasında, koronavirüs salgını nedeniyle doktor ihtiyacı bulunduğunu, topluma faydalı olması için müvekkillerinin tahliye edilmesini talep etti. Ancak mahkeme, tahliye talebini kabul etmedi.

'BİZİM KATİLLERE İHTİYACIMIZ YOK'

Anne Feride Karaman, pazartesi günü nöbetçi Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülecek 5'inci duruşma öncesi sosyal medya hesabında yayınladığı videosunda, avukatların önceki duruşmadaki tahliye talebine tepki gösterdi. Anne Karaman, bir önceki duruşmada avukatların salgın nedeniyle doktora ihtiyaç bulunduğunu bu nedenle tahliye edilmesini talep ettiklerini hatırlatarak, "Memleket anestezi teknikeri ve uzmanlarıyla dolu, ona ihtiyaç yok. Ne yapmış, kalp ameliyatı mı yapmış? Yoksa nakil mi yapmış? Neyde başarılıymış da bu adama ihtiyaç duyulmuş. Bizim katillere ihtiyacımız yok. Bizim görevini şerefiyle yapan doktorlara ihtiyacımız var. Onun gibilere ihtiyacımız yok" dedi.
 

Anahtar Kelimeler:

ayse karaman ozgur tarhan tahliye talebi

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