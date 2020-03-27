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Aytaç Yalman hastaneye kaldırılmayınca virüs yayılmış
15 Mart'ta hayatını kaybeden eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman'ın ardından, yakın koruması ve doktoru da koronavirüs teşhisiyle yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Aytaç Yalman hastaneye kaldırılmayınca virüs yayılmış
27 Mart 2020 09:07 - Hürriyet
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Hürriyet'in özel haberine göre: HİPERTANSİYON dışında hastalığı olmayan 79 yaşındaki Aytaç Yalman'ın hastalık belirtileri 11 Mart'ta nefes darlığıyla başladı. Yalman'ın 15 Mart'ta hayatını kaybetmesi üzerine tedavi gördüğü Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nce açıklama yapıldı. Açıklamaya göre 12 Mart'ta eve çağrılan Fenerbahçe Orduevi doktorunun hastaneye gitmesi konusunda uyarmasına rağmen Yalman evde serum tedavisi uygulanmasını istedi.

Şikayetleri artınca 13 Mart'ta doktoru tekrar eve çağrıldı. Yalman bu kez ikna edilerek hastaneye götürüldü. Ancak yatmayı kabul etmeyerek evine döndü. Durumu kötüleşince aynı gün saat 17.00'de özel bir sağlık kuruluşuna yatırıldı.

15 Mart 13.00'te Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü ve aynı gün saat 19.50'de hayatını kaybetti.

Anahtar Kelimeler:

aytac yalman hipertansiyon koronavirus

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