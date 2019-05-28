Ayvalık'ta usulsüzlük iddiasıyla 6 idari personel gözaltına alındı

Ayvalık Devlet Hastanesine geçen yıl kalorifer yakıtı alımında usulsüzlük yapıldığı iddiası üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hastanede idari personel olarak görevli 6 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar H.İ.Y, A.A, C.E, A.Ö, Y.K. ve F.S, ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|30/05-31/05
|5.Nadir Görülen Hastalıklar Sempozyumu
|NÖROLOJİ
|İSTA
|26/05-01/06
|Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı 2019
|ACİL TIP
|ANTA
|12/06-14/06
|37. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi
|KADIN...
|İSTA
|13/06-15/06
|9. Solunum Zirvesi
|GÖĞÜS...
|ISPA
|14/06-15/06
|MEDÜLLOBLASTOMA SEMPOZYUMU
|MULTİDİSİ...
|ADAN
|14/06-16/06
|11. Ulusal Viral Hepatit Sempozyumu (UVHS)
|ENFEKSİYO...
|AFYO
|15/06-16/06
|5. Kanserde Destek Tedaviler ve Palyatif Bakım Sempozyumu
|TIBBİ...
|ADAN