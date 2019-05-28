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Ayvalık'ta usulsüzlük iddiasıyla 6 idari personel gözaltına alındı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hastaneye yakıt alımında usulsüzlük yaptıkları öne sürülen 6 idari personel yakalandı
Ayvalık'ta usulsüzlük iddiasıyla 6 idari personel gözaltına alındı
28 Mayıs 2019 - AA
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Ayvalık Devlet Hastanesine geçen yıl kalorifer yakıtı alımında usulsüzlük yapıldığı iddiası üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hastanede idari personel olarak görevli 6 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar H.İ.Y, A.A, C.E, A.Ö, Y.K. ve F.S, ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi.

Anahtar Kelimeler:

ayvalik devlet hastanesi

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