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Az uykunun araştırmaları devam ediyor: 'Kalp-damar hastalığı riskini artırıyor'
Daha önce Avrupa Kardiyoloji Topluluğu tarafından yapılan, "6 saatten az uykunun kalp hastalıkları ve kalp krizi riskini yüzde 11 oranında arttırdığı" şeklindeki açıklamayı destekleyen bir çalışma sonucu da Amerika'dan geldi. Uzmanlar, yetersiz uykunun kalp-damar hastalıklarında riski arttıran enflamatuar beyaz kan hücrelerini artırdığını ortaya koydu
Az uykunun araştırmaları devam ediyor: 'Kalp-damar hastalığı riskini artırıyor'
20 Şubat 2019 - AA
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Amerikalı uzmanlar, enflamatuar beyaz kan hücrelerinin uyku düzenini bozarak kardiyovasküler rahatsızlığa zemin hazırladığını bir kez daha gösterdi. 

ScienceDaily haberine göre, Massachusetts Hastanesi'nde görevli uzmanlar, yetersiz uykunun, damar tıkanıklığının başlıca nedenlerinden biri olduğu bilinen enflamatuar beyaz kan hücrelerinin üretimini arttırdığını keşfetti. 

Filip Swirski liderliğinde yapılan araştırmada, gürültü veya rahatsızlık nedeniyle sürekli uyanan birinin deneyimine benzer şekilde, uykunun üst üste bölünmesine genetik olarak programlanmış fareler kullanıldı. 

“DAHA FAZLA ENFLAMASYONA VE KALP HASTALIĞINA YOL AÇTIĞINI KEŞFETTİK" 

Süreç içinde farelerde, normal uyuyan cinslerine göre beyaz kan hücrelerinin artmasına yol açan kemik iliği kök hücrelerinin üretiminin neredeyse iki katına çıktığı gözlendi. 

Swirski, "Uykunun, kemik iliği enflamatuar hücrelerinin üretiminin ve damar sağlığının düzenlenmesine yardım ettiğini, diğer taraftan enflamatuar hücre üretiminin kontrolünü bozduğunu, daha fazla enflamasyona ve daha fazla kalp hastalığına yol açtığını keşfettik" değerlendirmesini yaptı. 

Sonuçları Nature dergisinde yayımlanan araştırmada ayrıca beyinde hipotalamusda üretilen ve uykunun düzenlenmesinde rolü bulunan hipokretin hormonunun, beklenmedik biçimde beyaz kan hücrelerinin üretiminin kontrolünde rol oynadığı tespit edildi.

Anahtar Kelimeler:

kalp damar hastaligi uyku sorunu uyku zamani kalp rahatsizliklari

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