Azerbaycan'da 31 Mayıs'ta açık alanda maske kullanım zorunluluğu kalkıyor

Azerbaycan Bakanlar Kurulunun aldığı karara göre, açık havada maske kullanımı zorunluluğu 31 Mayıs'ta kaldırılacak. Aynı tarihte Bakü metrosu ve şehirler arası ulaşım da açılacak.

İbadethaneler, alışveriş merkezleri, plajlar ve Spor salonları 10 Haziran'da açılacak.

Yakın dönemde ülkede "Kovid-19 aşı kartı" uygulaması başlatılacak, aşı yaptıranlara ve Kovid-19'a yakalanıp sağlığına kavuşanlara bu kart verilecek. Spor salonları, konser ve benzeri etkinliklere sadece "Kovid-19 aşı kartı" olanlar alınacak.

Azerbaycan'da bugüne kadar 332 binden fazla kişide Kovid-19 tespit edildi. Ülkede 321 bin Kovid-19 hastası iyileşti, 4 bin 867 hasta ise yaşamını yitirdi.