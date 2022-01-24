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Aziz Sancar Eğitim Kampüsü'nde geri sayım: 'Benim için bir onur kaynağı'
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Ankara'da yapımı tamamlanan, içerisinde bilim ve sanat eğitim merkezi (BİLSEM), anaokulu, fen lisesi ve öğrenci pansiyonu bulunan eğitim kampüsüne adı verilen Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, şubatın ortasında yapılacak açılışa katılmak üzere Türkiye'ye gelecek.
Aziz Sancar Eğitim Kampüsü'nde geri sayım: 'Benim için bir onur kaynağı'

Prof. Dr. Aziz Sancar

24 Ocak 2022 12:06 - AA Selma Kasap
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Aziz Sancar, AA muhabirinin, üniversitelerle iş birlikleri yapılarak yeni bilimsel çalışmalar ve icatlar için uygun laboratuvar ortamları, eğitim altyapısı hazırlanan eğitim kampüsüne adının verilmesine ilişkin sorularını yanıtladı.

Son 6 yılda Türkiye ve Kosova'dan Doğu Türkistan'a kadar uzanan büyük Türk dünyasında birçok eğitim, araştırma ve sağlık kurumuna adının verildiğini ifade eden Sancar, şöyle devam etti:

"Ankara'da açılan Aziz Sancar Eğitim Kampüsü bunların en yeni halkası ve şimdiye kadar olan en büyük girişimdir. Bu benim için bir bilim insanı olarak ve Türk dünyasının Batı ülkelerinde bir temsilcisi olarak büyük bir onur ve gurur kaynağıdır. Bu girişimler aynı zamanda ülkemin, Türk dünyasının eğitim ve bilime verdiği önemin bir göstergesi olarak beni çok sevindirmiştir. "

Sancar, kendisine bu onuru ve mutluluğu layık gören Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine ve eğitim kampüsüne adının verilmesine ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e müteşekkir olduğunu ifade etti.

Aynı şekilde, yeni keşfedilen birkaç bitki ve böceğe adını veren Türk meslektaşlarına da teşekkür eden Sancar, "Her şeyden öte Iğdır'da bir anaokuluna ve Şırnak'ta bir laboratuvara adımı veren kardeşlerime ve memleketim Mardin'den İzmir'e uzanan tüm Türkiye sathında çeşitli kurumlara adımı veren büyük Türk milletine sonsuz sevgi ve minnettarlığımı iletirim. Çok değerli Türkiye Cumhuriyeti devlet yetkilileri ve kardeşlerim, bana olan sevgi ve verdiğiniz onura layık olmaya çalışacağım."

Kampüste yeni Aziz Sancar'lar yetişecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Aziz Sancar Eğitim Kampüsü ile ilgili yaptığı açıklamada, kampüsün AR-GE merkezi olarak tasarlanacağını ve lise düzeyindeki tüm öğrencilerin bilimsel yaşama adım atacak araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunabilmelerini sağlayacaklarını belirtmişti.

Özer, "Daha nice Aziz Sancar'lar yetişsin, hem bizim hem de dünyanın gururu olsun diye bu okulumuza hocamızın ismini verdik." ifadelerine kullanmıştı.

Aziz Sancar Eğitim Kampüsü'nün açılışı şubat ayında Ankara'da yapılacak.

Nobel Ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar da kampüsün açılışına katılmak üzere Türkiye'ye gelecek. ﻿

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