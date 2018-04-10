B1 vitamini esansiyel tremoru tedavi edebiliyor

MEDİMAGAZİN-70 yaşlarında iki hastaya uygulanan bu ‘dikkat çekici’ tedavi başarılı oldu .

Önerilenden 100 kat daha fazla vitamin içeren enjeksiyonlar sayesinde hastalardan birinin, yeniden bir bardak çay içebildiği gözlemlendi.

Bir bakımevinde araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları esansiyel tremorlarla mücadele etmenin yeni bir yolunu umut edebileceklerine inanıyorlar.

Dr. Antonio Constantini önderliğindeki doktorlar üç yıl süren denemelerini bir raporda yayımladılar. Rapora göre:

“Yüksek dozlarda tiamin, hastalarda var olan esansiyel tremorların hızlıca, dikkat çekici ve kalıcı olarak iyileşmesine sebep olmuştur.”

“Bu sonuç, yüksek dozlarda intamusküler tiaminin uygun fiyatlı bir alternatif olabileceğini düşündürmektedir”. Ayrıca yöntemin son derece etkili olduğu da vurgulandı.

Tedavini hiçbir yan etkisi olmadığı gözlemlendi.

Yaşam kalitesini büyük ölçüde etkileyebilen bu nörolojik hastalık, tahminlere göre nüfusun yüzde dördü ile yüzde 10’u arasındadır.

Dört sene önce 70 yaşında olan ve tedavisi başlanan erkek hasta beş yıldır devam eden el titremelerinden muzdaripti.

Rahatsızlığı önceleri sadece el yazısını etkilerken, zamanla yemek kaşığı kullanamamaya ve her şeyi dökmeye başladı.

Viterbo’daki doktorlar, hastaya haftada iki doz 100mg tiamin verdiler. Yetişkinlere her gün 1mg almaları tavsiye ediliyor.

Esansiyel tremor semptomlarını ölçmek için tasarlanmış bir ölçekte 17 puan almış olan hasta tedavi başladıktan yalnızca üç ay sonra 6,5 puana geriledi.

Aynı hastalıktan şikayetçi olan kadın hasta, objeleri dekore ederken elinde hafif bir titreme olduğunu fark etti.

Aynı kliniğe yardım arayışı için 2014 yılında başvuran kadına, haftada iki defa 100mg tiamin enjekte edildi.

Tedaviden önceki ADLS tremor puanı 21 olarak ölçülen hastanın, enjeksiyona başladıktan üç ay sonra puanı yediye düştü.