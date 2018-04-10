SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
B1 vitamini esansiyel tremoru tedavi edebiliyor
Daily Mail’de yayımlanan habere göre, bilim insanlarına göre süper güçlü dozlarda verilen B1 vitamini esansiyel tremoru tedavi ediyor.
B1 vitamini esansiyel tremoru tedavi edebiliyor
10 Nisan 2018 - MEDİMAGAZİN
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

MEDİMAGAZİN-70 yaşlarında iki hastaya uygulanan bu ‘dikkat çekici’ tedavi başarılı oldu .

Önerilenden 100 kat daha fazla vitamin içeren enjeksiyonlar sayesinde hastalardan birinin, yeniden bir bardak çay içebildiği gözlemlendi.

Bir bakımevinde araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları esansiyel tremorlarla mücadele etmenin yeni bir yolunu umut edebileceklerine inanıyorlar.

Dr. Antonio Constantini önderliğindeki doktorlar üç yıl süren denemelerini bir raporda yayımladılar. Rapora göre:

“Yüksek dozlarda tiamin, hastalarda var olan esansiyel tremorların hızlıca, dikkat çekici ve kalıcı olarak iyileşmesine sebep olmuştur.”

“Bu sonuç, yüksek dozlarda intamusküler tiaminin uygun fiyatlı bir alternatif olabileceğini düşündürmektedir”. Ayrıca yöntemin son derece etkili olduğu da vurgulandı.  

Tedavini hiçbir yan etkisi olmadığı gözlemlendi.

Yaşam kalitesini büyük ölçüde etkileyebilen bu nörolojik hastalık, tahminlere göre nüfusun yüzde dördü ile yüzde 10’u arasındadır.

Dört sene önce 70 yaşında olan ve tedavisi başlanan erkek hasta beş yıldır devam eden el titremelerinden muzdaripti.

Rahatsızlığı önceleri sadece el yazısını etkilerken, zamanla yemek kaşığı kullanamamaya ve her şeyi dökmeye başladı.

Viterbo’daki doktorlar, hastaya haftada iki doz 100mg tiamin verdiler. Yetişkinlere her gün 1mg almaları tavsiye ediliyor.

Esansiyel tremor semptomlarını ölçmek için tasarlanmış bir ölçekte 17 puan almış olan hasta tedavi başladıktan yalnızca üç ay sonra 6,5 puana geriledi.

Aynı hastalıktan şikayetçi olan kadın hasta, objeleri dekore ederken elinde hafif bir titreme olduğunu fark etti.

Aynı kliniğe yardım arayışı için 2014 yılında başvuran kadına, haftada iki defa 100mg tiamin enjekte edildi.

Tedaviden önceki ADLS tremor puanı 21 olarak ölçülen hastanın, enjeksiyona başladıktan üç ay sonra puanı yediye düştü.

Anahtar Kelimeler:

esansiyel tremor tiamin b1 vitamini

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
1
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
10.04.2018 12:27:00
Aynı araştırmacı , yüksek dozda tiaminle fibromiyaljide de iyileşme sağladığını 2013 de yayınlamış. Şimdi herkes ingiliz anahtarı gibi hastalarına yüksek doz tiamin yüklemeye başlarsa, yantesir olarak hiç bir şey olmuyor denilen ama taşikardi, başağrısı bilinen yantesirleri olan ilaç konusunda sıkıntılar yaşanacak gibi.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
aile hekimliği mini acil sevk zinciri ahefparkinson prof. dr. cenk akbostanci norolojiinovasyon yeni buluş damar yolu damar yolu görüntülemetaksim egitim ve arastirma hastanesi saglik bakaninöroloji yeni noron uretimi dentat kivrimiosym tus tipta uzmanlik egitimi giris sinavi TUS değerlendirme raporuavrupa birliği sağlık harcamaları sağlık giderleriObezite nrf1 metabolik hastaliklar prof. dr. gokhan hotamisligil kahverengi yagsaglik turizm dunya saglik turizm konseyi hestourexsağlık sistemi ingiltereesansiyel tremor tiamin b1 vitaminiantibiyotik mikrocipaile hekimi kazatabip odası istanbul tabip odasısevk zinciri aile hekimliği sevk sistemi özel hastane
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
26.03-25.04Diş Hekimi ArıyoruzPersonel Arayanlar
23.03-22.04artroskopiTıbbi Cihaz
20.03-19.04EMEKLİ ORTOPEDİ UZMANIPersonel Arayanlar
19.03-18.04Kolposkopi CihazıTıbbi Cihaz
19.03-18.04Branş hekimi ihtiyacıPersonel Arayanlar
16.03-15.04BRANŞ DOKTORLARI ARANIYORPersonel Arayanlar
16.03-15.04BRANŞ DOKTORLARI ARANIYORPersonel Arayanlar
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.