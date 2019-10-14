Bağımlılık ile Mücadele Kurulu toplandı

Toplantıya; Adalet, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Gençlik ve Spor, Hazine ve Maliye, İçişleri, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Tarım ve Orman, Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının Bakan Yardımcıları ile Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Yükseköğretim Kurulu, Yeşilay ve Sağlık Bakanlığı üst düzey yöneticileri katıldı.

Meşe’nin başkanlık ettiği toplantının gündem maddelerini; Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yeniden yapılandırılan Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu (BMYK) kararları çerçevesinde yürütülen çalışmalar ile 2018-2023 Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin değerlendirmeler oluşturdu.