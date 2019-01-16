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Bağırsak hastalıkları tedavisinde etken ilacın yerli üretiminde düğmeye basıldı: En geç 6 ay içinde
Sağlık Bakanlığı, bağırsak hastalıklarının tedavisinde kullanılan ve yurt dışından temin edilen bir ilacın Türkiye'de üretilmesi için düğmeye bastı.
Bağırsak hastalıkları tedavisinde etken ilacın yerli üretiminde düğmeye basıldı: En geç 6 ay içinde
16 Ocak 2019 - AA
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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Hakkı Gürsöz, tüm dünyada ilaç tedariklerinde zaman zaman sıkıntılar yaşanabildiğini belirterek, kendilerinin de bu sıkıntılarla karşılaşmaları halinde öncelikle firmalarla görüştüklerini söyledi.

Gürsöz, "Üretim faaliyetinin durdurulması, ham madde temininde sıkıntı ya da güvenlik kaynaklı sorunlar nedeniyle ilaca erişimde zaman zaman aksamalar yaşanabiliyor. Bazen sebep, ilacın maliyetinin fazlalığı ya da fiyatı da olabiliyor. Biz bu durumda önce teşhisi koyuyoruz sonra ne yapılması gerekiyorsa ona göre karar veriyoruz" dedi. 

"Kanser ilaçlarına erişimde sıkıntı yok"

Kanser ilaçlarında erişim sıkıntısı yaşandığı iddialarının sık sık gündeme getirildiğini ve maksatlı bir algı yönetimi ile karşı karşıya kaldıklarını vurgulayan Gürsöz, şöyle konuştu:

"Kanser ilaçları ile ilgili şu an için tespit ettiğimiz herhangi bir tedarik sorunu söz konusu değildir. Geçtiğimiz yıl, meme kanseri hastalarının ilaçlarında yaşanan kısa süreli sorun, ilacın en yüksek pazar payına sahip firmasının yurt dışındaki üretim hattını kapatmak istemesinden kaynaklanmıştı. Önce özel ithalat izni vererek sorunu çözdük. Ayrıca biz bu ürünü de yerli ürettirdik. Diğer kanser ilaçlarıyla ilgili bize ulaşan bir tedarik sorunu ise bulunmuyor. Bu sorun çözüldükten sonra normal tedarik akışı devam etti."

"Yerli ilaç 6 ay içerisinde hazır"

Sindirim sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan 3-4 kalem ilaçta fiyat kaynaklı sorun yaşandığını, bu sorunun Fiyat Değerlendirme Komisyonu (FDK) aracılığıyla en kısa sürede giderileceğini aktaran Gürsöz, şunları söyledi:

"Tedarik normal seyrinde devam edecek. Bu sorun ithal bir ilaçta ise biz bunu kendi kaynaklarımız ve imkanlarımızla üretebilecek durumdaysak hemen yerli üretimi için de harekete geçiyoruz. Sorun yaşadığımız ithal ürünün ikamesini yapabilmek için sektörümüz ve yerli üreticilerimizle görüşüyoruz. Şu anda sorunlu bir ilacımızı yerli üretim sürecine soktuk. En geç 6 ay içerisinde o ilacın üretim aşamaları tamamlanacak ve yerli ürünü hastalarımızın kullanımına sunacağız."

İthal ilaçların yerli üretimi konusunda büyük bir gayret gösterdiklerini belirten Gürsöz, "Yerli üreticimiz şu anda sıkı bir çalışma yürütüyor. Sonuçlandırmak üzereyiz. Bittiği ve ürünü elimize aldığımız zaman kamuoyuna da duyurmak istiyoruz. Yerli üretimle söz konusu ilaçlardaki tedarik sorununu tamamen çözeceğiz" dedi. 

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