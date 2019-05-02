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Bağışçının böbreği drone ile taşındı: 'Yıllar önce bu aklımıza bile gelmeyen bir şeydi'
ABD'de Maryland Medikal Merkezi'ndeki bir hastaya, bağışçıdan alınan ve drone ile taşınan böbrek nakledildi. Drone tasarımcıları, insansız hava araçlarıyla yapılan teslimatın çok yakında organ naklinde en hızlı, güvenilir ve en ucuz metod haline geleceğini söylüyor
Bağışçının böbreği drone ile taşındı: 'Yıllar önce bu aklımıza bile gelmeyen bir şeydi'

GETTY IMAGES

02 Mayıs 2019 - BBC
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Fizikçiler, araştırmacılar, havacılık mühendisleri ve uzmanlar, insansız bir kargo uçağı geliştirdi. Çalışma Maryland Üniversitesi Tıp Okulu ve Maryland Yaşayan Miras Kurumu'nda yapıldı. Bu kurum, organ ve doku bağışı ile nakil işlemlerine yardımcı olan ve kâr etmeyen bir kurum.

8 yıldır diyalize giren 44 yaşındaki Baltimore'lu böbrek hastası kadın, "Bu olay müthiş. Yıllar önce, bu aklımıza bile gelmeyen bir şeydi" diyor.

Bir organ, bağışçıdan alındıktan sonra ne kadar hızlı nakledilirse operasyon o kadar başarılı olur.

Drone'un Baltimore'daki hastaneye böbreği ulaştırması tam 5 dakika sürdü.

Bir organın bağışçıdan hastaya nakledilmesinin birçok aşaması var. En önemli be en karmaşık kısmı organin hastaya nakledilmesi, ikinci önemli kısım ise ulaştırılması.

Normalde organlar ticari ya da kiralık uçaklarla teslim ediliyor. Bazen yoğun hava trafiği, organın uçakta kalmasına yol açıyor.

ABD içindeki organ nakillerinden sorumlu Organ Paylaşımı Birleşik Ağı'nın verilerine göre, bağışçıdan alınan organların yüzde 1,5'i, hedefteki hastaya ulaştırılamıyor. Yüzde 4'ünün de hastaya ulaşması birkaç saat gecikiyor.

2018'de organ bekleyen yaklaşık 114 bin kişi vardı.

Drone kullanılan tarihi nakil öncesinde organların bekletildiği çözelti, kan tüpleri ve bazı başka tıbbi materyaller aynı şekilde taşınarak testler yapıldı. Nihayet organ da başarılı bir şekilde hastaya ulaştırıldı.

Bu çalışmalarda birçok ilk de gerçekleştirildi. Örneğin, ulaştırılan organın yol boyunca izlenmesi ve korunması için yüksek teknoloji içeren özel bir cihaz tasarlandı.

Testlerin yapıldığı laboratuardın direktörü Anthony Pucciarella, "Gereğinden çok daha fazla cihaz ürettik, çünkü yükün taşınması için mümkün olan her şeyi yapmak istedik."

Yedek pervaneler, motorlar, bataryalar, güç dağıtım panosu, drone'um düşmesi ihtimaline karşı paraşüt sistemi, güvenlik önlemi olarak alete yerleştirildi.

Maryland Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı A. James Clark, "Bu büyük buluş, sadece mühendislik açısından bakıldığında şaşırtıcı olduğu kadar, daha büyük bir amaç söz konusu. Bu teknolojiyle ilgili değil, bu insan hayatını geliştirmekle ilgili" diyor.

Clark'a göre bu gelişme, bağışla gelen organların sayısının artmasına ve nakillerin çok daha kolaylaşmasına yol açacak.

Anahtar Kelimeler:

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