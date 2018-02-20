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Bağışıklık sistemi bu yiyecekleri zararlı mikroorganizma gibi algılıyor!
Fareler üzerinde yapılan deneylerde bağışıklık sisteminin fast food tarzı yiyecekleri zararlı mikroorganizmalar gibi algıladığı tespit edildi.
Bağışıklık sistemi bu yiyecekleri zararlı mikroorganizma gibi algılıyor!
20 Şubat 2018 - Milliyet
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Almanya Bonn Üniversitesi’nde yapılan deneylerde, bağışıklık sisteminin fast food tarzı yiyecekleri hastalık yapan tehlikeli mikroplar olarak algıladığı ortaya çıktı. Araştırmada, fast food tarzı sağlıksız yiyeceklerle beslenen farelerin kanlarında granülosit ve monosit adı bağışıklık hücrelerinin beklenmedik şekilde arttığı belirlendi.

Araştırmayı gündeme taşıyan Göğüs Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, “Trans yağ ve şekerin yüksek olduğu, lif oranı düşük Batı tarzı diyetle beslenen farelerin bağışıklık sisteminin, hastalık yapan bakterilerle oluşan enfeksiyonlara benzer tepkiler verdiği tespit edildi. Bu başka bir ifade ile bağışıklık sisteminin fast food türü yiyecekleri hastalık yapan tehlikeli bir mikrop olarak algıladığını ortaya koyuyor.

Araştırma, Batı tarzı diyetin bağışıklık sistemini uzun vadede enflamasyonu tetikleyen diğer etkenlere karşı da aşırı duyarlı hale getirdiğini gösteriyor. Farelere tekrar sağlıklı diyet verilmesiyle akut enflamasyon gerilemekle beraber bağışıklık sistemi hücrelerinin ve bunların öncülerindeki genetik değişiklikler devam ediyor. Bu araştırma ile trans yağlar, işlenmiş un ve şeker ve katkı maddelerinden zengin yiyecek ve içeceklerin kronik enflamatuar hastalıklara davetiye çıkardığı kanıtlanmış oldu. Siz de fast food gıdalara bağışıklık sisteminiz gibi davranıp tepki gösterin” dedi.

DNA’yı etkiliyor

Metabolik Cerrahi uzmanı Prof. Dr. Halil Coşkun da fast food’in birçok olumsuz etkisinin bilindiğine işaret ederek; “Bu tür yiyecekler nedeniyle başta obezite ve buna bağlı diyabet, kanser gibi hastalıkların oluşumunun arttığını gözlemliyoruz. Ancak genetik yapımızda nasıl bir değişiklik oluştuğu konusunda net bilgi için çok uzun zamana dayalı çalışmalara ihtiyaç var. Kişisel öngörüm; tıpkı sigara içenlerde tespit edilen DNA bozulması gibi kötü beslenmeye bağlı obezitenin de DNA yapımızda değişim ile genetik olarak bizleri etkilediği yönünde. Fast food ürünlerden uzak durmak ve sağlıklı beslenme bağışıklık sistemi için hayati öneme sahip” diye konuştu.

Katkı maddesi etkili

Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet uzmanı Ulaş Özdemir ise şu yorumu yaptı;

“Beslenme ve bağışıklık sistemi birbirinden ayrılmayan temel zincir sistemini oluşturur. Bu noktada temel enerji ihtiyacı hatalı besinlerden veya eksik beslenme ile karşılanan metabolizmalarda bağışıklık sisteminin gerilemesi de kaçınılmazdır. Özellikle batı tarzı hazır gıda tüketiminin yüksek olduğu beslenme planlarında da trans yağ oranı yüksek olduğu için birçok sağlık sorunu da beraberinde geliyor. Hazır gıda tüketimi hızlı yemek yeme alışkanlığını da beraberinde getirdiği için peptid YY gibi hormonların aktive olarak doyma sinyalini algılamasının da önüne geçiyor. Katkı maddesi arttıkça bağışıklık ve bağırsak sağlığı zarar görür. Yorgunluk ve kronik halsizlik tablonuzu yok etmek için olabildiğince doğal beslenmeye özen göstermeli, fast food ürünlerden uzak durmalısınız.”

Anahtar Kelimeler:

bagisiklik mikroorganizma

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