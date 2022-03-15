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Bahçeli'den TTB'ye: Gidişleri olsun da...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında açıklamalarda bulundu. Hekimlerin ülkeden gitmesi hakkında konuşan Bahçeli, "Gitmesi gereken varsa TTB yönetimine çöreklenmiş bir avuç Türkiye karşıtıdır. Gidişleri olsun da dönüşleri olmasın." dedi.
Bahçeli'den TTB'ye: Gidişleri olsun da...

Devlet Bahçeli

15 Mart 2022 11:14 - haberturk.com
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Partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşan Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün hekimlere duyurduğu gelişmeler hakkında açıklamada bulundu.

Sağlık çalışanlarının destekçisi olduklarını belirten Bahçeli, "Başta doktorlarımız olmak üzere sağlık çalışanlarımızın taleplerinin bilincindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 5 müjdenin yerinde olduğunu kanaatindeyiz. MHP ve Cumhur İttifakı sağlığımızı emanet ettiğimiz hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarının destekçisidir."

TTB'ye: Gidişleri olsun da...

TTB'nin Covid-19 sürecinde vatandaşları korkuya ve endişeye sevk ettiğini ifade eden Bahçeli,  "Küçük bir azınlığın kara propagandalarını da unutmuş değiliz. TTB'nin bu kara propagandanın sevk ve idaresinin yapıldığı yer olarak karşımızdadır. Bunlar mesleğe başlarken ettikleri Hipokrat yeminini çiğneyen yüzkaralarıdır. Şimdi de diyorlar ki hekimlerimiz Türkiye'yi terk ediyorlarmış. Kalbi vatan sevgisiyle çarpan hekimlerin gittiği yok. TTB'ye bakarsak, Türkiye sağlıkta çoktan iflas bayrağını çekmiştir. Gitmesi gereken varsa TTB yönetimine çöreklenmiş bir avuç Türkiye karşıtıdır. Gidişleri olsun da dönüşleri olmasın. Bunlar dışında giden olursa keyifleri bilir." dedi.

Anahtar Kelimeler:

mhp genel baskani devlet bahceli ttb hekim

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22
1) Emekli (Hemşire )
15.03.2022 16:01:51
Bu şahsa hangi doktor arkadaş bakıyor ise, biraz onuru varsa istifa etsin Allah aşkına. Hak arayışında bile insanları kışkırtmaya çalışmak, neyin kafasını yaşıyor. İçtiği her ne ise onu takip eden hekim arkadaş aynısını ben de istiyorum.
People
20
2) Uzman Amele (Uzm. Dr. )
15.03.2022 15:47:28
Hekimler olarak odalarina ve meslek örgütüne sahip cikacak bizleriz ve yonetimi de degistireceksek biz karar veririz..Bu provakosyonlarla hekimin hakkini engelle amacinda oldugunuz, nifak tohumlari serpistirdiginiz de belli. Ayrica vatan sevgisi olanlar siz iseniz dolarla(yoksa para birimimiz mi degisti?) ihale verdiginiz ve gecme garantili ihalelerle doymak bilmeyen muteahitlerinizi sorgulayin once di mi?
People
28
3) Ali Rıza Aktaş (Uzman Dr)
15.03.2022 12:06:40
Merhaba sevgili ve saygı değer arkadaşlar,
Kalbi vatan sevgisi ile atan herşeyini feda etmeye hazır olan vatan evlatlarına kendileri ne gibi katkı sağlamış. Türklük adına her türlü değeri erozyona uğratmışlardır. Kürşat 'ı Mete' yı mı anlayıp örnek almışlar yoksa Bizans tekfurlarını mı?! Hangi eylem ve duruşlarını Türk töresi ile açıklıyorlar....?????!
People
23
4) Uzman Amele (Uzm. Dr. )
15.03.2022 11:28:08
Dileklerimiz karşılıklı.. Siz bi gidin düşün yakamızdan da ttb yonetimini biz göndeririz.. Eylemler canınızı acittikca yine başladınız provakosyona.. Baska bildiğiniz bi is de yok gerçi..
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