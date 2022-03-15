Bahçeli'den TTB'ye: Gidişleri olsun da...

Partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşan Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün hekimlere duyurduğu gelişmeler hakkında açıklamada bulundu.

Sağlık çalışanlarının destekçisi olduklarını belirten Bahçeli, "Başta doktorlarımız olmak üzere sağlık çalışanlarımızın taleplerinin bilincindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 5 müjdenin yerinde olduğunu kanaatindeyiz. MHP ve Cumhur İttifakı sağlığımızı emanet ettiğimiz hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarının destekçisidir."

TTB'ye: Gidişleri olsun da...

TTB'nin Covid-19 sürecinde vatandaşları korkuya ve endişeye sevk ettiğini ifade eden Bahçeli, "Küçük bir azınlığın kara propagandalarını da unutmuş değiliz. TTB'nin bu kara propagandanın sevk ve idaresinin yapıldığı yer olarak karşımızdadır. Bunlar mesleğe başlarken ettikleri Hipokrat yeminini çiğneyen yüzkaralarıdır. Şimdi de diyorlar ki hekimlerimiz Türkiye'yi terk ediyorlarmış. Kalbi vatan sevgisiyle çarpan hekimlerin gittiği yok. TTB'ye bakarsak, Türkiye sağlıkta çoktan iflas bayrağını çekmiştir. Gitmesi gereken varsa TTB yönetimine çöreklenmiş bir avuç Türkiye karşıtıdır. Gidişleri olsun da dönüşleri olmasın. Bunlar dışında giden olursa keyifleri bilir." dedi.