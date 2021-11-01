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Bahçelievler’de otomobilin çarptığı kadına ilk müdahaleyi yoldan geçen doktor yaptı
Bahçelievler’de, yolun karşısına geçen geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Ağır yaralanan kadına ilk müdahaleyi yoldan geçen doktor yaptı.
Bahçelievler’de otomobilin çarptığı kadına ilk müdahaleyi yoldan geçen doktor yaptı
01 Kasım 2021 09:35 - İHA Medeni Topaloğlu
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Kaza, Bahçelievler Yayla Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 yaşlarındaki bir kadına, yolun karşısına geçmek istediği Merter istikametine giden Serkan E., idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın ağır yaralandı. Bu sırada yoldan geçen bir doktor yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı.

Vatandaşlar başka kaza olmaması için yolda önlem almaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kazayı anlatan görgü tanığı Sinan Engin isimli vatandaş, “Bayan karşıdan karşıya geçerken araç çarptı. Duramadı, sağ köşesinden vurdu. Arabanın sağ tarafındaki köşesine vurdu kadın, araç duramadı. Araç seyir halindeydi, normal süratle gidiyordu. Tam köşeden vurdu, sert bölgeye geldi. Kadının durumu ağırdı” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:

bahcelievler doktor trafik kazasi ilk mudahale

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