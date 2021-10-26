Bahçeşehir Tıp Dekanı da yazıyı imzaladı: Ayda en fazla 10 nöbet

MEDİMAGAZİN - Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türker Kılıç sosyal medya hesabında Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı başkanlıklarına gönderdiği yazıyı paylaştı. Yazıda nöbetlerin Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği çerçevesinde planlanacağı belirtilirken Kılıç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Asistanlığında 4 yıl 7 ay gün aşırı nöbet tutmuş bir beyin cerrahı olarak, en fazla ayda 10 nöbet tutulması gerektiğini belirten yazıyı dekan olarak dün imzaladım.

‘Uzmanlık Eğitimindeki Hekim’ olmanın başka şey, ‘Asistan Doktor’ olmanın farklı şey olduğunu düşünenlerdenim." ifadelerini kullandı.