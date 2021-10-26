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Bahçeşehir Tıp Dekanı da yazıyı imzaladı: Ayda en fazla 10 nöbet
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türker Kılıç asistanlığında 4 yıl 7 ay gün aşırı nöbet tutmuş bir beyin cerrahı olduğunu söyleyerek, nöbet uygulamasını düzenlediği yazıyı sosyal medya hesabından paylaştı.
Bahçeşehir Tıp Dekanı da yazıyı imzaladı: Ayda en fazla 10 nöbet
26 Ekim 2021 12:31 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türker Kılıç sosyal medya hesabında Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı başkanlıklarına gönderdiği yazıyı paylaştı. Yazıda nöbetlerin Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği çerçevesinde planlanacağı belirtilirken Kılıç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Asistanlığında 4 yıl 7 ay gün aşırı nöbet tutmuş bir beyin cerrahı olarak, en fazla ayda 10 nöbet tutulması gerektiğini belirten yazıyı dekan olarak dün imzaladım.

‘Uzmanlık Eğitimindeki Hekim’ olmanın başka şey, ‘Asistan Doktor’ olmanın farklı şey olduğunu düşünenlerdenim." ifadelerini kullandı.

Acı tesadüf: Tıp fakültesi dekanından 2 ay önce 'fazladan nöbet' konulu resmi yazı

 

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nobet bahcesehir universitesi tip fakultesi prof dr turker kilic asistan hekim

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18
1) hakan (op.dr.)
26.10.2021 16:08:24
yazıyı yazmak kolay dekan bey uygulamada görelim bakalım bölüm başkanları uygulayacak mı gerisi boş laf milletin gazını almaktan öteye gitmez, zaten merak etmeyin bu kafayla gidilirse brakın 10 nöbeti cerrahi branş asistanı bulamayacaksınız, bedavaya ameliyat yapıyoruz eve muslukçu çağırıyon 300 tl istiyor, kalp ameliyatı yapıyoruz 150-200 tl karşılığı.. memlekette ya popçu ya da top çu olacaksın ya da iktidar yardakçısı olacaksın vay güzelim ülkenin haline........ yeni kuşak yandı hadi biz öyle böyle idare ederiz..
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