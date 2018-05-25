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Bahçeşehir Üniversitesi'nden Prof. Dr. Peter Mcl. Black'e bilim nişanı
MRI yöntemini beyin ameliyatlarında ilk kez kullanan ve Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) en iyi doktorları arasında gösterilen Prof. Dr. Peter Mcl. Black’e Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Tıp Fakültesi tarafından bilim nişanı verildi
Bahçeşehir Üniversitesi'nden Prof. Dr. Peter Mcl. Black'e bilim nişanı
25 Mayıs 2018 -
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Beyin tümorünün tedavisi, tıp etiği, moleküler beyin cerrahisi alanında çok sayıda kitap ve makalesi bulunan ve ilk kez MRI yöntemini ile beyin ameliyatı gerçekleştirerek adını tıp tarihine yazdıran Prof. Dr. Peter Mcl. Black, BAU Tıp Fakültesi tarafından bilim nişanı ile onurlandırıldı. Beşiktaş Kampüsü B konferans salonunda düzenlenen 7. Bilim nişanı törenine BAU Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türker Kılıç, Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Prof. Dr. Black’in hayat hikayesinin arp ve yan flüt eşliğinde gösterildiği tören, açılış konuşmalarıyla devam etti. BAU Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türker Kılıç açılış konuşmasında, fakültenin neyi amaçladığını ve Peter Black’e bilim nişanını neden verdiklerini anlattı.

“Sadece iyi bir hekim değil, iyi bilim insanları yetiştirmeye çalışıyoruz" 


Tıp Fakültesini anlatırken kullandıkları cümlenin ‘iyilerin bilim tıp okulu’ olduğunu söyleyen Kılıç, “Biz sadece iyi bir hekim yetiştirmeye çalışmıyoruz, iyi bir bilim insanı yetiştirmeye çalışıyoruz. Hem mesleğinde iyi hem de iyi bir insan olmayı öğretiyoruz. Peter hocamız bu kavramları kendi bünyesinde yaşayarak gösteriyor. Bu yıl madalya için onu seçmemiz, öğrencilere rol model göstermemizin sebebi de bu. Peter Black, iyi ve yaratıcı olmanın güzel bir göstergesidir. İyi insan kendisinden sonrakilere dünyayı bulduğundan daha iyi bırakandır. İyi olmak başarılı olmaktan daha değerlidir. Hocama bu madalyayı kabul ettiği için bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

“Bu ödüle layık görüldüğüm için çok mutluyum"

Dr. Peter Black onuruna düzenlenen Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi  7. Bilim nişanı takdim töreninde konuşma yapan Black, “Türkiye’nin önde gelen bu fakültesinden bu ödüle layık görüldüğüm için çok mutluyum, şükranlarımı sunuyorum. BAU Tıp’ta yetişecek hekimlerin bilgi üreterek bilime katkı sağlayacak bilim insanı, hekim olarak yetişme hedefini çok önemli buluyorum” dedi.

Black, kendine ders ve prensip olarak edindiği iyi insan olma, aileye önem verme ve bilime katkı felsefesini anlattı. 

Anahtar Kelimeler:

beyin tumoru bahcesehir universitesi bilim nisani

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