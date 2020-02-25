Bahreyn, Kuveyt ve İtalya'da koronavirüs yayılıyor

MANAMA - Bahreyn Sağlık Bakanlığı, ülkede tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 2'ye yükseldiğini açıkladı.

Bahreyn haber ajansı BNA'da yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı, İran'dan gelen bir Bahreyn vatandaşında daha Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu.

Söz konusu kişinin Uluslararası Bahreyn Havaalanı'na gelişinin hemen akabinde gerekli tıbbi kontrollerden geçirildiği ve virüse yakalandığının kesinleştiği kaydedildi.

Bahreyn Sağlık Bakanlığı dün İran'dan dönen bir kişide virüsün tespit edildiğini açıklamıştı.

Kuveyt'te vaka sayısı 5

KUVEYT - Kuveyt Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 5'e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İran'ın başkenti Tahran ile Kum'dan gelen iki yolcuda Kovid-19 virüsünün tespit edildiği ve böylece ülkedeki vaka sayısının 5'e yükseldiği ifade edildi.

Söz konusu 2 yolcunun karantinaya alındığı kaydedildi.

İtalya'da koronavirüsten 7. Ölüm

Koronavirüs vakalarının ve ölü sayısının geçen cuma gününden bu yana hızlı bir artış gösterdiği İtalya'da pazartesi günü, şu ana kadar en çok ölümün kaydedildiği gün oldu.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülke genelinde koronavirüs dolayısıyla Lombardiya bölgesinde 62 yaşında diyaliz hastası olduğu belirtilen bir kişi daha yaşamını yitirirken, bu son kayıp, pazartesi günü kayıtlara geçen 4’üncü, toplamda ise 7’inci ölüm oldu.

Hayatını kaybedenlerden 6’sının Lombardiya, 1'inin de Veneto bölgesinden olduğu belirtildi.

Koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü yer olan bu iki bölgeden Lombardiya’da mevcut vaka sayısı 173’e çıkarken, Veneto’da ise bu sayı 33’ü buldu.

Ülke genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısının ise 229'a ulaştığı ifade edildi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, koronavirüse dair gelişmeleri takip etmek için akşam saatlerinde geldiği Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nde basına açıklamalarda bulundu.

Conte, "Hiçbir şeyi hafife almıyoruz aksi takdirde, son derece titiz bu önlemleri almazdık." ifadesini kullandı.

"Virüsün ilerlemesini tahmin edemeyiz" diyen Başbakan Conte, virüsün yayıldığı kuzeydeki bölgelerden bir hastanenin daha önce bu salgına yönelik tavsiye edilen protokole uymamasının vakaların yayılmasına yol açtığını anlattı.

Başbakan Conte, bu virüsün ekonomiye çok güçlü bir etkisi olabileceğini ve şimdiden bunu olumsuz olarak hesaplayabileceklerini de söyledi.