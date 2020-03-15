Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan açıkladı: Avrupa'dan 3 bin 614 vatandaş getirilecek
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, THY'nin 34 seferiyle getirilecek 3 bin 614 vatandaşın İstanbul ve Kocaeli'deki yurtlarda karantinaya alınacağını bildirdi.
Bakan açıkladı: Avrupa'dan 3 bin 614 vatandaş getirilecek
17 Mart 2020 11:38 - Hürriyet
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Corona Virüs tedbirleri kapsamında Avrupa'dan gelecek Türklerle ilgili açıklama yaptı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 3 bin 614 Türk vatandaşının 9 Avrupa ülkesinden bu gece yarısına kadar getirileceğini açıkladı. THY'nin 34 seferiyle getirilecek 3 bin 614 kişi İstanbul ve Kocaeli'deki yurtlarda karantinaya alınacak.

Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:
15 Mart akşamı bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantı neticesinde 9 ülke ile uçuşları durdurduk.

3 bin 614 vatandaşımız dönmek için başvurdu.
Vatandaşlarımız döndükten sonra 14 gün karantina ve gözetim altında olacaklarını duyurduk.
34 sefer planladı THY. Fiyatları makul tuttu. vatandaşlarımız uçaklardan alınarak İstanbul ve Kocaeli'ndeki yurtlara yerleştirilecek.

İngiltere'den dönmek isteyen öğrenci ve vatandaşlarımız için ilave 3 uçak daha ayarlandı ve o son uçaklar da ülkemize gelmiş olacak.

20 ÜLKE İLE UÇUŞLAR DURDURULDU

Dün akşam itibarıyla 6 ülkeyle daha uçuşlar durduruldu. Toplamda 20 ülke ilke daha uçuşlar durduruldu.
Fas uçuşları durduracağını duyurdu. 1500 vatandaşımız var Fas'ta. Bu vatandaşlarımızın da mağdur olmaması için gerekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Şu ana kadar 23 ülkeden malzeme yardımı talebi aldık. Bazı ülkelerin ihtiyacını karşıladık.
Şu anda en kötü senaryoya göre Sağlık Bakanlığı işle işbirliği yapıyoruz. En kötü senaryoya göre ihtiyacımızı belirleyip bu zor günlerde onlara destek olmak önemli diye düşünüyoruz ama kendi ihtiyacımızı karşılama önemli diye.

Anahtar Kelimeler:

corona virus avrupa turkler mevlut cavusoglu

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
19/03-21/038. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa KongresiKADIN...ANKA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.