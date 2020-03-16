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Bakan Albayrak Koronavirüs yol haritasını açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Piyasaların likiditeye erişiminde aksaklık olmayacak şekilde önlemler alındı, alınacak. Sektörleri kapsayacak destek ve önlem uygulanacak." dedi.
Bakan Albayrak Koronavirüs yol haritasını açıkladı
16 Mart 2020 09:46 - AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs salgınına ilişkin etkilere karşı hazırlıklı olunduğunu açıkladı. Bakan Albayrak, olası senaryolara karşı yol haritasının hazırlandığını Twitter'dan açıkladı. 

Albayrak, "Milletimiz şunu çok iyi bilsin ki, atılacak adımlar Türkiye ekonomisi için olduğu kadar Türkiye ekonomisinin geleceği ve hedefleri için de bir koruma kalkanı olacaktır." dedi.

Üretim ve istihdamın sekteye uğramaması için iş gücü piyasasının korunmasının birinci öncelik olduğunu belirten Bakan Albayrak "Piyasaların likiditeye erişiminde en ufak aksaklık olmayacak şekilde önlemler alınmış ve alınacaktır." dedi. Salgından olumsuz etkilenen sektörlere destek ve önlem uygulanacak.

Bakan Albayrak, atılacak adımların bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını belirtti.

Bakan Albayrak'ın tweetleri şöyle:

Koronavirüs salgınının ekonomimize etkilerine karşı hazırlıklı hale gelmeyi öncelikli gündemimiz olarak belirlemiştik.

Tüm kurumlarımız dünyada alınan önlemleri, ortaya konulan öngörüleri analiz etti. Olası senaryolara karşı kendi alanlarına ilişkin yol haritalarını hazırladı.

Koronavirüs ile mücadelede olduğu gibi ekonomik etkileri ile mücadelede de “Sorun küresel, mücadele ulusaldır."

Bu kapsamda, TOBB, TİM, DEİK, TESK, TÜSİAD, MÜSİAD, başta olmak üzere birçok STK’dan ve sektör temsilcilerinden sürece ilişkin değerlendirmeleri ve taleplerini aldık.

Ülkemiz, böyle süreçleri çok rahat bir şekilde atlatmanın güvencesi konumunda olan; güçlü üretim altyapısına, düşük borçluluğa, kaliteli ve yetişmiş insan gücüne, ayrıca dinamik bir iç pazara sahiptir. Olası bir küresel türbülansa her zamankinden daha fazla hazır ve tedbirlidir.

Milletimiz şunu çok iyi bilsin ki, atılacak adımlar Türkiye ekonomisi için olduğu kadar Türkiye ekonomisinin geleceği ve hedefleri için de bir koruma kalkanı olacaktır.

Üretim ve istihdamın sekteye uğramaması, iş gücü piyasamızın korunması süreçte birinci önceliğimizdir.

Piyasaların likiditeye erişiminde en ufak aksaklık olmayacak şekilde önlemler alınmış ve alınacaktır.

En fazla etkilenen sektörler öncelikli olmak üzere tüm sektörleri kapsayacak bir dizi destek ve önlem uygulanacaktır.

Atılacak adımlar Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından bu hafta açıklanacaktır. Ayrıca kurumlarımız da gerekli adımları hafta boyunca atacaktır.

Bu tedbirler dinamik tedbirlerdir. Süreçler yakından takip edilecek ve gerekli noktada yeni tedbirler hızla uygulamaya sokulacaktır.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus berat albayrak onlem twitter

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