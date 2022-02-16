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Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 3600 ek gösterge için ilk toplantı gerçekleştiriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

16 Şubat 2022 11:02 - ntv.com.tr - AA
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Yüz binlerce kamu çalışanının merakla yasalaşmasını beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde süreç hızlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugün gerçekleştirilen toplantıda konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin'in konuşmasından satır başları özetle şöyle:

"Tüm ülkelerde çok ciddi enflasyon sorunu yaşanıyor. Özellikle enerji fiyatlarında ciddi maliyet artışları var. Dünyada yeni bir ekonomik kriz atmosferine sebep olmuştur. Bunun Türkiye'ye de yansımaları olmuştur.

Hükümet olarak çok önemli adımlar atıyoruz. Bunu daha da hızlandırrak, ekonomik sorunları daha hızlı çözme imkanına sahip olacağımızı düşünüyoruz. Göstergeler o yöndedir. Son sanayi verileri, Türkiye'nin nasıl büyüdüğünü göstermektedir. Türk ekonomisinin sağlıklı bir makro yapıya sahip olduğu görülmektedir.

Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Kamu çalışanlarımızın 3600 ek göstergeyle adil bir şekilde, onların beklentilerini karşılayacak kararlılıktayız."

Anahtar Kelimeler:

vedat bilgin 3600 ek gosterge toplanti ek gosterge calisma ve sosyal guvenlik bakani

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2
1) UZMAN DOKTOR (UZMAN)
16.02.2022 11:32:11
HEKİMLERİN ZATEN EK GÖSTERGELERİ 3600 OLDUĞU İÇİN , İŞ BARIŞI VE ÇALIŞANLARIN KADRO VE DERECELERİNDEKİ ARTIŞ DENGESİNİ SAĞLAMAK İÇİN HEKİMLERİN EK GOSTERGELERİ 7200 E ÇIKARILMALIDIR... HEKİME YAPILAN ZULÜM VE YOK SAYMA DAVRANIŞI DERHAL SONLANMALIDIR... AKSİ TAKTİRDE ÜLKEDE ÇALIŞACAK VASIFLI HEKİM BULAMAYACAK DURUMA GELECEKSİNİZ, KATARDAN, SURİYEDEN DOKTOR İTHAL ETMEK ZORUNDA KALABİLİRSİNİZ... KİM EN YAKININI BUNLARA EMANET ETMEK İSTER ? BENCE HİÇ KİMSE.... YANLIŞ POLİTİKALARDAN DERHAL DÖNÜLMESİNİ DİLİYORUM.
People
3
2) Muzaffer Hekim (Emekli)
16.02.2022 11:10:41
Hekime 7200!?
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