Bakan Çavuşoğlu'ndan aşı açıklaması: Bunu başka yerlere çekmenin anlamı yok!

Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilerin geçen yıllara göre çok iyi noktalara geldiğini belirten Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki üst düzey temaslara dikkati çekerek, "Daha iyi noktada olduğumuzu söyleyebiliriz. Hatta Almanya'yla olan bu ilişkilerimizdeki gelişmenin Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerine yansıdığını da görüyoruz. Gerek Doğu Akdeniz konusunda gerekse Türkiye-AB ilişkilerinde Almanya'nın önemli, kritik bir rolü var." dedi.

Çavuşoğlu, Almanya'nın Doğu Akdeniz ve diğer konularda dürüst bir arabulucu görevi üstlendiğini vurgulayarak, "Türkiye ile AB arasında daha pozitif bir atmosferin yaratılmasında da Almanya AB'nin en önemli üyelerinden bir tanesi. Çok önemli katkısı oldu." diye konuştu.

Türkiye- Almanya ilişkilerindeki pozitif atmosferin ekonomik ilişkilere de yansıdığını anlatan Çavuşoğlu, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ikili ticaret hacminin artarak 37,7 milyar dolar olduğunu, bu yıl ilk 4 ayda 14 milyar dolara yaklaştığını ve böyle devam ederse yıl sonunda 40 milyar doları aşmasının öngörüldüğünü belirtti.

'BUNU BAŞKA YERLERE ÇEKMENİN ANLAMI YOK'

Çavuşoğlu, iki ülke arasında geçen yıl geliştirilen sağlıklı turizm konsepti iş birliğinin bu yıl tüm Avrupa'da yankı yarattığını söyleyerek, bugünkü temaslarında bu iş birliğinin devam ettirilmesi konusunda da mutabakata vardıklarını vurguladı.

Bugün Türkiye'nin salgın döneminde turizm alanında aldığı tedbirlere ilişkin açıklamasının yanlış yorumlandığını söyleyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Kastımız gayet açık, net. Sektörel bazda aşılamalarımız var. Turizm sektöründe çalışan tüm vatandaşlarımızı da aşılıyoruz. Sadece turisti korumak için değil, kendi vatandaşımızı da aynı şekilde korumak için bu aşıyı yapmamız lazım. Diğer taraftan 'turistin gördüğü' derken, uzaktan gördüğü değil, turistin geldiği otellerde ve turistik tesislerde çalışan vatandaşlarımızı kastettiğimiz gayet açık ve net. Ayrıca, 'sadece turisti korumak için bu aşılama yapılıyor' demek yanlış. Bugün Türkiye'de (aşılamada) yüzde 26'ya ulaştık hem çift doz hem tek doz ikisi beraber. Vatandaşımızı korumak için yapıyoruz. Çalışanlarımızı da korumamız lazım. Bir de, yerli turist dediğimiz kendi vatandaşlarımız da havalar ısındıkça tatile çıkacak. Kendi vatandaşlarımızın da aynı şekilde güvenli, sağlıklı bir ortamda tatillerini geçirmek için bu tedbirleri alıyoruz. Bunu alıp da aşılamayı başka bir yere çekmenin hiç bir anlamı yok. Bunu yapanlar ancak kötü niyetli olanlardır. Bunu buradan açıkça söylemek isterim. Bizim söylediklerimiz, tüm cümle okunduğu zaman gayet sarih, net ve güvenli turizm için söylediklerimiz. Yoksa turist için vatandaşımızı heba etme veya feda etme gibi bir şey yok. Aşının da yanlış bir şeyi yok, aşı vatandaşlarımızı Kovid-19'dan korumak için yapılmaktadır."