Bakan Demircan: Aşıyı reddetmek yanlıştır

Demircan, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanlığı ile Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi iş birliğiyle düzenlenen Ulusal Kanser Haftası, Kanserde Güncel Konular ve Taramada Öne Çıkan İllerimiz Ödül Töreni'ne katıldı.

Törende Türkiye'nin kanserle mücadelede geldiği noktaya ilişkin bilgiler paylaşan Demircan, ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Demircan, Doğu Guta'da yaşanan sağlık krizine ilişkin Türkiye'nin bölgeye nasıl bir yardımda bulunacağının sorulması üzerine, "Şu anda netleşmiş bir durum yok ama bize sağlıkla ilgili ne görev düşerse yaparız. Buna hastane açmak, sahra hastanesi açmak dahil. Ülkeler arasındaki görüşmeler bittikten sonra bize sağlıkla ilgili verilecek olan görevi yerine getireceğiz." karşılığını verdi.

- "Bu konuda toplumu bilinçlendirmemiz gerekiyor"

Bakan Demircan, son günlerde bazı ailelerin çocuklarına aşı yaptırmayı reddetmesi üzerine aşı reddinin tekrar gündeme geldiğinin hatırlatılması üzerine, "Aşıyı reddetmek yanlış bir şey. Aşıyı reddetmek sadece kişinin kendisini ilgilendiren bir husus değildir. Bu, çocuğun karşılaşacağı hastalıkları topluma tekrar bulaştırma ihtimali var. Dolayısıyla, aşı reddi konusunu bizim, medyanın, bilim çevrelerinin hep birlikte ele vererek, bu konuda toplumu bilinçlendirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Demircan, aşının önemine ilişkin farkındalık artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, "Aşıyı reddetmek yanlıştır." dedi.

- "Gerekli tedbirler alındı"

Bakan Demircan, Tekirdağ'da bir öğrencide menenjit tespit edildiğinin ve 31 öğrenciye de tedbir amaçlı tedavi uygulandığının anımsatılarak, genel sağlık durumlarının nasıl olduğunun sorulması üzerine ise son duruma ilişkin bilgilendirmenin basın açıklamasıyla duyurulacağını kaydetti.