SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Demircan: Aşıyı reddetmek yanlıştır
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, son günlerde yeniden gündeme gelen aşı reddine ilişkin, "Aşıyı reddetmek sadece kişinin kendisini ilgilendiren bir husus değildir. Bu, çocuğun karşılaşacağı hastalıkları topluma tekrar bulaştırma ihtimali var. Aşıyı reddetmek yanlış bir iştir." dedi.
Bakan Demircan: Aşıyı reddetmek yanlıştır
05 Nisan 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Demircan, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanlığı ile Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi iş birliğiyle düzenlenen Ulusal Kanser Haftası, Kanserde Güncel Konular ve Taramada Öne Çıkan İllerimiz Ödül Töreni'ne katıldı.

Törende Türkiye'nin kanserle mücadelede geldiği noktaya ilişkin bilgiler paylaşan Demircan, ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Demircan, Doğu Guta'da yaşanan sağlık krizine ilişkin Türkiye'nin bölgeye nasıl bir yardımda bulunacağının sorulması üzerine, "Şu anda netleşmiş bir durum yok ama bize sağlıkla ilgili ne görev düşerse yaparız. Buna hastane açmak, sahra hastanesi açmak dahil. Ülkeler arasındaki görüşmeler bittikten sonra bize sağlıkla ilgili verilecek olan görevi yerine getireceğiz." karşılığını verdi.

- "Bu konuda toplumu bilinçlendirmemiz gerekiyor"

Bakan Demircan, son günlerde bazı ailelerin çocuklarına aşı yaptırmayı reddetmesi üzerine aşı reddinin tekrar gündeme geldiğinin hatırlatılması üzerine, "Aşıyı reddetmek yanlış bir şey. Aşıyı reddetmek sadece kişinin kendisini ilgilendiren bir husus değildir. Bu, çocuğun karşılaşacağı hastalıkları topluma tekrar bulaştırma ihtimali var. Dolayısıyla, aşı reddi konusunu bizim, medyanın, bilim çevrelerinin hep birlikte ele vererek, bu konuda toplumu bilinçlendirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Demircan, aşının önemine ilişkin farkındalık artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, "Aşıyı reddetmek yanlıştır." dedi.

- "Gerekli tedbirler alındı"

Bakan Demircan, Tekirdağ'da bir öğrencide menenjit tespit edildiğinin ve 31 öğrenciye de tedbir amaçlı tedavi uygulandığının anımsatılarak, genel sağlık durumlarının nasıl olduğunun sorulması üzerine ise son duruma ilişkin bilgilendirmenin basın açıklamasıyla duyurulacağını kaydetti.

Anahtar Kelimeler:

asiyi reddetmek saglik bakani ahmet demircan

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
1
1) uzman (uzmandoktor)
05.04.2018 15:41:19
Bu sorunun sadece halkı bilinçlendirmekle çözülebileceğine inanmıyorum. Maalesef halk sağlığı sorunu olan aşılama, bireysel bir sorun gibi algılanıyor. Özellikle sağlıkçı olmayan kesime bunun bir halk sorunu olduğunu anlatamamak sadece bizim ülkemizin sorunu değil tüm dünyanın ortak sorunudur. Birçok ülke bu sorunu yaptığı yasal düzenlemelerle çözme yoluna girmiştir.

Önerim: aşılama kararının ebeveyenlerin rızasına bağlı olmadığına dair kanuni düenleme yapılmasıdır. Aşılanmış olduğu halde, kızamık ve polio vakalarını görmeye başladık, bunun sonrasını düşünmek bile istemiyorum. Birkaç kültürlü gibi görünen bilinçsiz insanların böyle toplumsal bir halk sorununa sebep olmasına müsaade edilmemelidir.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
son dakika Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi yangınradyasyon onkolojisi turk radyasyon onkolojisi dernegi prof. dr. esra kaytan saglam kanser akciger kanserimenenjit saglik bakanligikarbonhidratlar glisemik indeks makarna dusuk glisemik indekskok hucre kalp hucresicerrahpasa tip fakultesi pediyatrik hematoloji prof. dr. rejin kebudiasiyi reddetmek Sağlık Bakanı Ahmet Demircanaraştırma orta yaşsoyağacı tüp bebek
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
26.03-25.04Diş Hekimi ArıyoruzPersonel Arayanlar
23.03-22.04artroskopiTıbbi Cihaz
20.03-19.04EMEKLİ ORTOPEDİ UZMANIPersonel Arayanlar
19.03-18.04Kolposkopi CihazıTıbbi Cihaz
19.03-18.04Branş hekimi ihtiyacıPersonel Arayanlar
16.03-15.04BRANŞ DOKTORLARI ARANIYORPersonel Arayanlar
16.03-15.04BRANŞ DOKTORLARI ARANIYORPersonel Arayanlar
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.