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Bakan Demircan: Gazze'deki katliamda yaralananlar Türkiye'ye getirilecek
Sağlık Bakanı Demircan, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması sonrası protesto düzenleyen Filistinlilere İsrail askerleri ateş açtı. 59 Filistinli yaşamını yitirdi, 3 bin civarında Filistinli yaralandı. Sağlık Bakanı Demircan, katliam sırasında yaralanan Filistinlilere ilişkin açıklama yaptı. Demircan, "Gazze'de yaralananlar Türkiye'ye getirilecek." dedi
Bakan Demircan: Gazze'deki katliamda yaralananlar Türkiye'ye getirilecek
15 Mayıs 2018 -
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Sağlık Bakanı Demircan, Gazze'de yaralanan Filistinlilerin Türkiye'ye getirileceğini açıkladı. Demircan, "Yaralıları önce Ankara'ya getireceğiz. Yaralıların durumuna göre hastanelerimizi hazırladık. " dedi.

Anahtar Kelimeler:

gazze saglik bakani

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