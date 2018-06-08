Bakan Demircan: 'Samsun'un 30 yıl sağlık yatırımı sorunu olmayacak'

Samsun'daki sağlık yatırımları hakkında İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç’tan brifing alan Bakan Demircan, Samsun'da yapılacak sağlık yatırımlarını sıraladı. Bakan Demircan yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz 5 yıl içinde Samsun'da Bafra, Ladik, Asarcık, Terme, Havza devlet hastaneleriyle, Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi yenilenerek hizmete sunuldu. Vezirköprü ve Çarşamba Devlet Hastanelerimizin ise inşa süreçleri devam ediyor. İhale süreçleri devam eden 900 yataklı Şehir Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi ile Tekkeköy, Atakum, Salıpazarı, 19 Mayıs, Kavak, Alaçam, Yakakent devlet hastanelerinin tamamlanmasından sonra Samsun’un 30 yıl sağlık yatırım sorunu olmayacak" dedi.

1,5 milyar TL’lik sağlık yatırımı

Samsun'un sağlık yatırımlarının tamamlanmasının ardından 1,5 milyar TL’lik sağlık yatırımına kavuşmuş olacağını belirten Demircan, son durum ve planlamalar hakkında şu bilgileri verdi:

Samsun Şehir Hastanesi

"18 firmanın başvurduğu ve ön yeterlilik ihalesi 11 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen Samsun Şehir Hastanesinin temeli bu yıl atılacak. Kamu-özel ortaklığı yöntemi ile yapılacak 234 bin metrekare alan üzerine yapılacak şehir hastanesi bünyesinde 300 Yataklı KVC ve Göğüs Hastalıkları Hastanesi, 400 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ve 200 yataklı bir Onkoloji Hastanesi yer alacak. Proje çalışmaları tamamlanan şehir hastanesinin 809 milyon TL’ye mal olması bekleniyor. 150 Yataklı Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon (FTR) Hastanesi ve 100 Yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi. Şehir hastanesi yerleşkesinin yanında 116 bin metrekare arsa alanı üzerine 150 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve 100 Yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi yapılacak. 26 Ağustos 2016 tarihinde sözleşmesi yapılan ve yer teslimi aşamasında olan 100 milyon TL maliyetli bu iki projenin 2 yıl içinde hizmete sokulması planlanıyor.”

250 Yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesi

“60 bin 514 metrekare arsa alanı üzerine yapılacak Tekkeköy Devlet Hastanesinin arsa tahsis işlemleri tamamlandı. 26 Temmuz 2018 tarihinde yapım ihalesi yapılacak olan hastane bünyesinde 27 yoğun bakım yatağı, 15 cihazlı bir diyaliz ünitesi, 7 ameliyathane, 75 poliklinik, 5 yataklı bir evde sağlık birim ve diyabet merkezi de bulunacak.”

250 yataklı Atakum Devlet Hastanesi

“76 bin 296 metrekare alana inşaa edilecek ve uygulama projesi hazırlanmış olan Atakum Devlet Hastanemizin yapım ihalesi 25 Temmuz 2018 gerçekleştirilecek.”

25 Yataklı Salıpazarı Devlet Hastanesi

“11 bin 822 metrekare alan üzerine kurulacak Salıpazarı Devlet Hastanemizde arsa tahsisi ve uygulama projeleri tamamlandı. 21 Haziran 2018 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilecek olan hastanemizde 3 ameliyathane, palyatif bakım merkezi, yoğun bakım merkezi ve 8 cihazlı bir diyaliz ünitesi de bulunacak.”

25 Yataklı 19 Mayıs Devlet Hastanesi

“6 bin 317 metrekare alan üzerine kurulacak 19 Mayıs Devlet Hastanemizde arsa tahsisi ve uygulama projeleri tamamlandı. 20 Haziran 2018 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilecek hastanemizde 2 ameliyathane, palyatif bakım merkezi, yoğun bakım merkezi ve 5 cihazlı bir diyaliz ünitesi de bulunacak.”

25 Yataklı Kavak Devlet Hastanesi

“8 bin 545 metrekare arsa alanına sahip olacak Kavak Devlet Hastanemizde arsa tahsisi işlemleri tamamlandı. Proje ihalesi de yapılıp uygulama projesi tamamlanan hastanemizin yapım ihalesi 21 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.”

50 Yataklı Alaçam - Yakakent Devlet Hastanesi

“14 bin 194 metrekare alan üzerine kurulacak Alaçam-Yakakent Devlet Hastanemizde arsa tahsis işlemleri tamamlandı, hastanemizin proje ihalesi çalışmalarına başlandı. “

Eğitim Araştırma Hastanesi Ek Poliklinik Binası

“Eğitim ve Araştırma Hastanesi ana binasının yerleşkesinin yanında yapılacak 127 odalı ek poliklinik binasının yapımıyla ilgili 20 Nisan 2018 tarihinde sözleşme yapıldı. 37 milyon TL yapım bedeli olan poliklinik binamız bünyesinde 127 poliklinik odası dışında ayrıca 25 kişilik 5 derslikten oluşan bir kreş, arşiv, kafeterya ve mescit alanları dışında 410 kişilik de yemekhane bulunacak. Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek poliklinik binasının 20 Aralık 2019 tarihinde hizmete girmesi planlanıyor. 2 bin 200 metrekare alanda zemin+1 katlı olarak planlanan Nükleer Tıp Merkezimizin 21 Şubat 2018 tarihinde proje ihalesi yapıldı. Yapım ihalesinin 27 Temmuz 2018 tarihine planlandığı Nükleer Tıp Merkezimiz tamamlandığında bünyesinde 3 adet iyotlu tedavi odası, PET/CT ve Gama Kameralı Görüntüleme odası bulunacak.”

Çarşamba Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

“3 bin 181 metrekare alan üzerine yapılacak 20 ünitlik Çarşamba Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizin 03 Nisan 2018 tarihinde proje ihalesi yapıldı. Mevcut Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi binası yıkılmadan aynı alan içerisinde projelendirilecek yeni merkezin yapım ihalesi çalışmalarına devam ediliyor.”

Bafra Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi

“Eski Bafra Devlet Hastanesi arsasında yapılacak Bafra Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde 50 ünitlik bir diş bölümü ve 5 yataklı bir servis bulunacak. 5 bin 671 metrekare arazide yapılacak yerleşkede ayrıca Toplum Sağlığı Merkezi ve 2 ekipli Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu da yer alacak. Yerleşke inşasında kullanılacak Eski Bafra Devlet Hastanesi binasının yıkılması içinde çalışmalara başlandı.”

Sağlık İl Müdürlüğü Hizmet Binası

“İlkadım ilçesinde yer alacak Sağlık Müdürlüğü Hizmet binası için proje ihalesi sonuçlandı, arsa ifraz çalışmaları devam ediyor.”

Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Planlaması

“Ayrıca Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri alanında yeni Toplum Sağlığı, Aile Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Yaşam Merkezleri ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları planlanmaktadır. Fiziki yapıları Osmanlı ve Selçuklu mimarı öğelerine göre dizaynedilen modern binalarda hizmet verecek merkezlerimiz şunlardır:

Kavak Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Çarşamba Sağlıklı Yaşam Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Havza Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Atakum Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Ayvacık Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Vezirköprü Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Canik Teknepınar İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Sağlıklı Hayat Merkezi, İlyasköy Sağlıklı Hayat Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi."