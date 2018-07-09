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Bakan Demircan: 'Tekirdağ tren kazasının ardından 318 yaralı hastanelere başvurdu'
Başbakan Yardımcısı Akdağ, Tekirdağ'da meydana gelen tren kazasında 24 vatandaşın yaşamını yitirdiğini bildirdi
Bakan Demircan: 'Tekirdağ tren kazasının ardından 318 yaralı hastanelere başvurdu'
09 Temmuz 2018 - AA
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Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Çorlu'da meydana gelen tren kazasına ilişkin, "Bu kazada arama kurtarma çalışmaları 9 Temmuz 06.00 itibarıyla tamamlanmış durumdadır. Kaza sonucunda 24 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hastanede müracaatı gerçekleşen vatandaşlarımızın müşahadeleri ve gerekli tedavileri de devam etmektedir." dedi.

Akdağ, Çorlu Kaymakamlığında oluşturulan Tekirdağ Valiliği Kriz Yönetim Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, dün 17.20 sıralarında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde aşırı yağış sebebiyle menfez altı toprak kayması sonucu tren kazası meydana geldiğini söyledi.

Kazanın büyük bir üzüntüye neden olduğunu belirten Akdağ, "Bu kazada arama kurtarma çalışmaları 9 Temmuz 06.00 itibarıyla tamamlanmış durumdadır. Kaza sonucunda 24 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hastanede müracaatı gerçekleşen vatandaşlarımızın müşahadeleri ve gerekli tedavileri de devam etmektedir. Hasta yakınları Sağlık Bakanlığımızın 184 numaralı telefon hattından hastanedeki yakınlarının durumları ile ilgili bilgi alabilirler. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet temenni ediyoruz. Yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz." diye konuştu.

 

Tekirdağ'daki tren kazasında sağlık çalışanları seferber oldu 

Konu ile ilgili adli ve idari soruşturmanın titizlikle devam ettiğini aktaran Akdağ, şunları kaydetti:

"Tekirdağ Valiliğimizde kurulmuş olan kriz yönetim merkezi, meselenin en başından itibaren meseleye etkin ve hızlı biçimde müdahale etmiştir. Ankara'dan değerli bakanlarımız, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan ve Sağlık Bakanımız Ahmet Demircan olay mahaline intikal etmişler ve hem gerekli incelemeleri yapmışlar hem de buradaki verilen hizmetlere, yapılan çalışmalara destek olmuşlardır. Ben olay olduğu anda Kayseri'deydim, Kayseri'den olay mahaline intikal ettim. Bütün bir gece boyunca Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız meseleyi yakından takip ettiler. Kendilerini birkaç defa bilgilendirdik, talimatlarını da aldık. Elbette AFAD, jandarmamız, Sağlık Bakanlığımızın UMKE ve 112 ekipleri, Ulaştırma Bakanlığımızın ekipleri ve diğer kamu kuruluşlarımızın ilgili ekipleri çok yönlü olarak birbirlerine destek olacak şekilde meseleye süratle müdahil olmuşlardır.

Yağış sebebiyle zeminin çok yumuşak olması başlangıçta bazı zorluklara yol açmışsa da ifade ettiğim gibi süratli ve etkin bir müdahale kazanın hemen akabinde gerçekleştirilmiştir. Tekrar hayatını kaybeten bütün kardeşlerimize rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum." 

Bir gazetecinin, "Kaza ile ilgili gözaltı işlemi olup olmadığı" sorusu üzerine Akdağ, savcılığın gerekli çalışmayı yaptığını bildirdi. 

124 hasta müşahede ve tedavi altında
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da, kazanın ardından hastanelere 318 yaralının başvurduğunu belirterek, "Bu müracaatlardan 194 tanesi ayakta tedavi edilerek taburcu edildi. 124 hastamız şu anda müşahede ve tedavi altında. Durum bu, yaralı sayısı bu. Tüm milletimize geçmiş olsun. Ölenlere, hayatını kaybedenlere Cenabıhaktan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

tren kazasi tekirdag ahmet demircan

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